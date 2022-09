Une aire pour motor-homes en projet à Ronquières

Une aire d’accueil pour les motor-homes pourrait bien voir le jour à Braine-le-Comte à l’horizon 2024. La Ville vient en effet de répondre à l’appel à projets de la Wallonie permettant d’obtenir jusqu’à 350 000 euros de subside. Le conseil communal de ce lundi a pu en savoir plus sur le projet mené par la Ville en collaboration avec l’asbl ADL et l’asbl Office du Tourisme.

Concrètement, cette aire pour motor-homes pourrait accueillir jusqu'à 40 emplacements. Elle serait située en aval du plan incliné de Ronquières, juste à côté du pavillon touristique. "Le projet vise à développer l'attractivité touristique de la région et notamment le tourisme d'un jour", indique Angélique Maucq, échevine du Tourisme à Braine-le-Comte (PS). "Le site est idéalement situé à huit kilomètres de sorties d'autoroute permettant de développer le tourisme à Ronquières et ses environs. Cette proximité aux grands axes routiers permettra également d'accueillir les gens de passage se rendant vers la France."

Le site de 3 100 m2 est actuellement une zone de stationnement. Si le dossier abouti, il se transformera en aire de motor-homes constituée d’une zone d’accès, d’une zone technique comprenant une borne de vidange avec système de rinçage et d’une borne pour l’appoint en eau potable. Une zone de collecte des ordures ménagères et des bornes électriques seront également aménagées.

En complément à tous ces aménagements, une aire de pique-nique devrait être créée tout comme une aire de détente accessible aux PMR. Le pavillon sera quant à lui mis en concession pour l’Horeca. Le cœur du village de Ronquières se chargera quant à lui de fournir tout le nécessaire aux voyageurs d’un jour.

L’investissement est estimé à un peu plus de 383 000 euros dont 10 000 prennent en charge l’aménagement de la zone de détente. Le budget d’avant-projet prévoit ainsi un emprunt de 103 658 euros sur 20 ans. Le taux de fréquentation du site devrait être de 80 % en juillet-août, 50 % en mai, juin et septembre et 10 % le reste de l’année selon les prévisions de la Wallonie. La gestion serait déléguée à une société qui prendrait un tiers des recettes. Les deux autres tiers reviendront à la Ville.

Le projet de la Ville de Braine-le-Comte comporte plusieurs avantages et inconvénients. "Au niveau de nos forces, nous pouvons noter que notre projet a été retenu par la Commission Locale de Développement Rural. La localisation du site et les aménagements envisagés répondent quant à eux parfaitement aux attentes des campingcaristes. Les critères de la grille d'évaluation sont également largement atteints et aucune autre aire d'accueil n'est aménagée dans la zone touristique", poursuit Angélique Maucq. "Nous ne sommes cependant pas propriétaires du terrain. Nous sommes donc en discussion avec le SPW pour obtenir un droit de sol. Nous aurons également besoin d'une dérogation au plan de secteur, le tout dans des délais très serrés puisque l'aire doit être accessible à l'horizon 2024."

De nombreuses démarches restent donc à être entreprises par la Ville de Braine-le-Comte qui espère que son projet sera retenu afin de développer l’attractivité touristique de la région.