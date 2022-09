Deux suspects interpellés et inculpés d’assassinat suite à l'agression mortelle d’un sans-abri à Haine-Saint-Pierre

Le parquet de Mons en dit plus sur l’agression mortelle survenue à Haine-Saint-Pierre ce vendredi. Alors que deux suspects ont été interpellés et entendus en début de semaine, ils sont désormais inculpés pour assassinat. Les motifs de l’agression mortelle seraient vraisemblablement la vengeance ou le règlement de compte. Les trois individus entretenaient en effet des relations houleuses sur fond de relation amoureuse selon nos confrères de Sudpresse.

Les deux individus interpellés sont un homme né en 1979 et originaire de Morlanwelz ainsi qu’une femme née en 1978 et originaire de Mons. Alors qu’ils étaient inculpés initialement d’homicide volontaire, le juge d’instruction a estimé qu’il y avait préméditation et a donc changé le chef d’inculpation en assassinat. Les auteurs présumés ont tous les deux des antécédents judiciaires pour des faits de violence et faisaient l’objet de mesures probatoires.

Pour rappel, Frédéric Robert, âgé de 44 ans et habitué à faire la manche sur les marches de la pharmacie du centre commercial de la chaussée de Redemont a été mortellement agressé ce vendredi. La victime avait reçu un appel téléphonique très menaçant un peu plus tôt dans la journée. Plusieurs de ses amis lui avaient alors conseillé de se mettre à l’abri dans le Quick situé à proximité, en vain. Un peu plus tard dans la soirée, au moins deux individus ont surgi, munis de barres de fer et de battes cloutées. Ils se sont alors acharnés sur la victime, la rouant de coup et la déshabillant partiellement. La victime a rapidement été emmenée à l’hôpital où elle a finalement succombé à ses blessures ce dimanche.