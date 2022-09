Le festival insolent et insolite "Les Tailleurs" revient à Ecaussinnes pour sa 9e édition

Le festival "Les Tailleurs" revient à Ecaussinnes les premier et deux octobre pour sa neuvième édition. Lors de ce week-end haut en couleurs, conteurs, jongleurs, magiciens, musiciens, marionnettistes, clowns, chanteurs, artistes de rue, comédiens, danseurs, professionnels et amateurs seront au rendez-vous pour faire déambuler les festivaliers dans le cœur du vieux village d’Ecaussinnes.

Le festival des Tailleurs, c’est aussi un rendez-vous convivial et familial qui profite d’un cadre exceptionnel. En effet, les visiteurs sont amenés à déambuler du Château-Fort aux églises, en passant par les venelles et les places qui traversent le village d’Ecaussinnes. Nouveauté de cette année : un marché de créateurs regroupant une quinzaine d’exposants insolites et variés se tiendra au cœur du site pendant les deux jours du festival aux côtés de différents food-trucks.

La soirée du samedi soir sera, comme chaque année, le bon moment pour se rassembler et faire la fête avec Retrouvailles, un superbe spectacle pyrotechnique de la compagnie Majestic Magma au pied du Château Fort qui sera suivi d’une folle soirée en musique avec l’Orchestre International du Vetex.

Au total, la programmation de cette année permettra de découvrir près de 40 compagnies lors de plus de 80 représentations dont plus de 60% sont accessibles gratuitement. "Nous tenons beaucoup à l'accessibilité la plus large possible du festival. C'est pourquoi nous avons opté dès la première année du festival pour la présence de deux formules, le parcours FREE qui présente des spectacles gratuitement tant en intérieur qu'en extérieur ainsi que le parcours payant qui cette année sera accessible par une formule d'achat aux spectacles avec un prix dégressif", indique Nicolas Massart, responsable communication du festival.

Les Tailleurs est aussi un festival qui s'engage pour limiter au maximum son impact environnemental et sociétal. "Parce que notre tête d'affiche c'est aussi le village d'Ecaussinnes, nous voulons prendre soin des lieux que nous occupons et nous sommes attentifs à notre empreinte écologique et sociale. Gobelets réutilisables, toilettes sèches, tri sélectif, fournisseurs en circuits courts ou équitables, transports et consommation de papier raisonnés sont autant d'actions qui nous tiennent à cœur pour développer un festival durable", conclut Nicolas Massart.

Les préventes pour le festival ainsi que le programme avec des vidéos de présentation de chaque spectacle sont disponibles sur le site www.lestailleurs.be.