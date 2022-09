Manage : le bourgmestre interdit à une station essence la vente d'alcool la nuit

La station essence Esso située Grand rue à Manage a récemment échappé de peu à la fermeture. Ouverte 24h sur 24, l'établissement était dans la tourmente à cause de rassemblements trop nombreux la nuit. "La police m'a rapporté plus de trente constations ces derniers mois à des trois ou quatre heures du matin", nous a confié Bruno Pozzoni. "Tapage nocturne, agressions, coups et blessures, les faits étaient nombreux et ce en plus du voisinage qui râlait. Des constatations de ce genre ne doivent pas arriver. Il devenait donc urgent d'agir."

Si la fermeture provisoire de l'établissement a été envisagée, c'est une autre solution qui a été trouvée. "Selon les rapports de police, il semble que c'est la consommation d'alcool qui figure au centre de chacun de ces faits. Or, bien entendu, la station, ouverte toute la nuit, en vend. Après avoir discuté avec le responsable des stations essence Esso de la région, il a donc été décidé de stopper la vente d'alcool dans la station située Grand rue entre minuit et 5h du matin."

La mesure prendra effet dès ce 30 septembre le temps que le gérant prenne ses dispositions. "On espère vraiment que cette décision aura un effet sur les rassemblements la nuit et que les nuisances cesseront", termine le bourgmestre. "Si ce n'était pas le cas, je serais obligé de sévir et de demander la fermeture temporaire de l'établissement."

Une station essence est le seul établissement autorisé à ouvrir ses portes 24h/24 et la station de la Grand rue est la seule située sur le territoire de l'entité.