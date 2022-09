Un sans-abri tabassé à mort ce vendredi à Haine-Saint-Pierre

Un terrible drame s’est produit ce vendredi à Haine-Saint-Pierre où un sans-abri s’est fait tabasser à mort sur le parking du centre commercial de la chaussée de Redemont. D’après nos confrères de Sudpresse, la victime serait Frédéric Robert, âgé de 44 ans et habitué à faire la manche sur les marches de la pharmacie.

La victime aurait reçu un appel téléphonique très menaçant un peu plus tôt dans la journée. Plusieurs de ses amis lui auraient alors conseillé de se mettre à l’abri dans le Quick situé à proximité, en vain. Un peu plus tard dans la soirée, au moins deux hommes ont surgi, munis de barres de fer et de battes cloutées. Ils se sont alors acharnés sur la victime, la rouant de coup et la déshabillant partiellement. La victime a rapidement été emmenée à l’hôpital où elle a finalement succombé à ses blessures ce dimanche.

A la demande du parquet de Mons, une autopsie a été réalisée. Un premier suspect a pu être interpellé et auditionné ce lundi. Un second a suivi ce mardi. Ils ont tous les deux été inculpés d’homicide volontaire. A l’heure d’écrire ces lignes, les raisons de l’agression restent encore floues. L’enquête suit désormais son cours.