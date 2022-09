Une journée dédiée à la santé à Manage

C'est au Scailmont qu'il faudra être ce dimanche entre 8 et 15h pour profiter des nombreuses activités mises en place à l'occasion de la Journée Santé organisée par le Plan de Cohésion Social de Manage.

Au programme de cette journée, un petit déjeuner malin qui sera offert entre 8 h et 9h30 aux personnes présentes.

Dès 10h, les activités de psychomotricité débuteront pour les 3/6 ans tandis que, pour les 0/2 ans, elles commenceront à 11h30 dans un semi-remorque spécialement aménagé.

Des rallyes cyclo-touristiques ainsi que des randonnées pédestres figurent également au programme de cette journée dédiée à la santé dans son ensemble.

Pour la première fois, participer à une chasse au trésor visant à faire découvrir les recoins des environs sera possible. L'idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

De plus, tout au long de la journée et comme de coutume, ils sera possible aux visiteurs de participer à de nombreux tests médicaux réalisés par des professionnels de la santé et supervisés. Glycémie, ostéoporose, BMI, cholestérol, spirométrie, tests visuel, le tout supervisés par un médecin coordinateur.

Le tout entièrement gratuit !