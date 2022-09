Bientôt un nouveau terrain synthétique et des vestiaires au stade Domenico Schena à Leval

Ce soir, lors du conseil communal de Binche, les membres du collège demanderont aux conseillers de voter une demande de subsides en vue non seulement de la création de nouveau vestiaires mais aussi pour l'aménagement d'un nouveau terrain synthétique pour le stade Domenico Schena à Leval.

Deux démarches qui étaient devenues indispensables au vu de l'expansion du club de la RUS Binche ces dernières années. "Il y a aujourd'hui 450 joueurs inscrits et tous les ans, ça augmente. Les vestiaires actuels ne savant pas suivre et il était nécessaire d'en créer de nouveaux", nous a indiqué Fred Tilmant, échevin des Sports. "En plus des quatre vestiaires collectifs qui sont prévus, deux seront réservés aux arbitres et l'accès aux PMR sera garanti."

Le constat est le même pour le terrain en herbe du club, souvent loué dans la région pour la qualité de son gazon mais qui souffre aujourd'hui de ces nombreuses foulées exercée tant lors des matches que des entraînements. "Le drainage est devenu catastrophique ces dernières années. Le haut du terrain est sur un sol argileux qui retient l'eau. Celle-ci stagne et provoque bien souvent de la gadoue. A trois reprises la saison passée, la non-praticabilité du terrain a provoqué trois remises pour les équipes premières de Buvrinnes ou Ressaix. Bien que ces derniers ne jouent plus sur ce terrain, il n'est plus possible de continuer dans ces conditions et la pose d'un synthétique est devenue inévitable."

Le site, appartenant à la Ville, compte déjà un terrain synthétique qui vient enfin d'être homologué dix ans après sa construction. A l'époque, un souci de longueur du terrain ne l'avait pas permis. "C'est grâce à un apport du club que les aménagements ont pu être possibles. On va enfin pouvoir jouer à onze contre onze sur ce terrain ce qui va permettre plus de mobilité parmi les équipes."

Gageons que cette fois, pour le nouveau terrain synthétique, les mesures soient correctement effectuées pour ne pas commettre le même impair...