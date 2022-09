Plusieurs points seront examinés par le collège communal afin d’accorder ou non le permis demandé.

Ecaussinnes: les riverains des rues Delval et de l’Avedelle opposés au projet de nouveau quartier résidentiel

Un projet immobilier suscite une nouvelle fois la réaction des riverains à Ecaussinnes. Le service urbanisme de la commune a en effet reçu une demande de permis pour la construction de 39 logements unifamiliaux et d’un immeuble de dix appartements. Le projet sollicite également la création d’une nouvelle voirie et d’un bassin d’orage. Le comité Marche-en-campagne, représenté par ses riverains de la rue Delval et la rue de l’Avedelle s’est donc demandé s’il était pertinent d’implanter un nouveau quartier résidentiel en zone inondable.

"Quelle est la valeur ajoutée pour notre village de campagne de bâtir un quartier résidentiel sur un terrain inondable avec une densité de maisons aussi importante entre la rue Delval et la rue de l'Avedelle ? Nous considérons que la construction de logements limitée à la voirie des deux rues peut constituer un projet immobilier qui respecte le caractère rural du village", indique Michaël Bastin, représentant du comité Marche-en-campagne.

Une sollicitation auprès du collège communal, saluée par l'échevin de l'Urbanisme, Arnaud Guérard. "Il est important que le conseil communal soit un lieu où les citoyens exposent leurs inquiétudes et sollicitations", répond-il. "Nous avons effectivement reçu une demande de permis pour solliciter la construction de plusieurs entités bâties qui pourrait ensuite découler sur des demandes de permis de construction pour chacune d'entre-elles. Une enquête publique a ensuite été lancée. 64 réclamations en ont découlée. Le dossier passera prochainement en conseil ce qui nous empêche d'anticiper la décision qui sera prise."

Bien qu’aucune décision ne soit pour le moment prise concernant cette demande de permis pour la construction de 39 logements unifamiliaux, d’un immeuble à appartements et d’une nouvelle voirie, certains éléments seront pris en compte avant la décision finale.

"Quelques éléments seront particulièrement examinés avant de prendre une décision", poursuit Arnaud Guérard. "Nous avons en effet reçu des remarques du SPW concernant les risques de ruissellements. Nous en avons également reçues de la part de la zone de secours sur les prescriptions et législations en matière de sécurité incendie. L'IDEA a quant à elle remis un avis défavorable concernant la collecte des eaux pluviales."

A noter également qu’un projet plus ou moins similaire avait été déposé en 2019 avant d’être refusé par le collège communal. Il prévoyait la construction de 30 à 35 logements unifamiliaux et d’un immeuble à appartements. Le collège avait indiqué que le projet ne répondait pas aux critères d’aménagement qualitatif dans cette zone. La densité de logements était également trop grande et la voirie inadaptée. La décision du collège avait finalement été confirmée en recours.

Impossible à dire donc si le dossier sera accepté ou non par le collège mais tous ces éléments peuvent déjà orienter les riverains.