Mobilité douce : bientôt une liaison RAVel entre Manage et Piéton

D'ici quelques mois, il sera possible aux cyclistes de joindre Manage et Chapelle-lez-Herlaimont en toute sécurité grâce à l'aménagement de la ligne 113 en RAVel qui liera les deux communes.

A l'heure où tout ce qui touche la mobilité douce a de plus en plus de succès, la Région Wallonne essaye de mettre en place des chemins sécurisés praticables à vélo via notamment la réhabilitation des anciennes lignes de chemin de fer. La "ravelisation" de ces chemins prend par fois beaucoup de temps mais, bonne nouvelle pour les adeptes, la ligne 113 qui relie Manage à Piéton sera prochainement accessible.

Ce tronçon de quasiment 10 kilomètre reliant la gare manageoise au village de Piéton, dans l'entité chapelloise va ainsi connaître dans les prochains mois un certain lifting. "La Région Wallonne vient en effet d'introduire le permis ad-hoc pour la réalisation du RAVel à cet endroit", nous a expliqué Bruno Pozzoni, bourgmestre de Manage. "Une enquête publique aura prochainement lieu avant que le permis définitif ne soit accordé. Cette liaison a d'autant plus d'importance lorsqu'on sait la dangerosité de la grand Route pour les cyclistes qui veulent aller de Manage à Chapelle par exemple."

En partant de la gare de Manage, la ligne 113 passait autrefois sous la E42 à travers le bois et longeait la N59 en direction de Chapelle-lez-Herlaimont puis, à travers champs, jusqu'à la gare de Piéton. "Un projet existe aussi sur Manage pour relier la gare avec le centre de La Louvière mais toutes les autres lignes de chemin de fer sur le territoire de la commune sont actuellement utilisées. Avec l'utilisation des vélos électriques de plus en plus populaire, il est certain que la mobilité douce va prendre de l'importance à l'avenir et nous essayons, lors de chaque rénovation importante de rue, d'y inclure une piste cyclable."