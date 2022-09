Nouveau à La Louvière : une formation à la lecture en section maternelle

La lecture d'une histoire, dès le plus jeune âge, permet aux enfants d'enrichir leur vocabulaire et de passer un bon moment durant lequel l'imaginaire prend le dessus. Mais voilà, on ne raconte pas une histoire n'importe comment et c'est pourquoi le Réseau louviérois de lecture publique a lancé une formation qui débutera le 3 octobre.

Un module passionnant de six séances qui se déroulera à la Ribambelle des Mots à La Louvière pour préparer des bénévoles à lire à des enfants de maternelle et à mener des projets en classes. Le projet est initié par le Réseau louviérois de Lecture publique et porté par le Centre de Littérature Jeunesse André Canonne.

Afin de guider le bénévole dans le choix de livres adéquats pour des enfants de 4 à 6 ans, Martine Pirmez vous entraînera à travers les rayons de la bibliothèque et à travers une sélection d'ouvrages. Une découverte du nouveau portail des bibliothèques est aussi prévue. "Pour ce qui est des ouvrages", explique-t-elle. "Certains aident plus à grandir que d'autres. Ceux qui apprennent à vivre, dénués de stéréotypes. Des livres qui parlent aux enfants… »

Des livres aussi qui se donnent à voir. "Regarder, c'est déjà lire. Observer, c'est lire. Lire, c'est créer du sens, voir comment mots et images se répondent, ou se contredisent parfois, interpellent, étonnent", explique Martine Pirmez. "Et puis s'il y a les ouvrages, il y a aussi la manière d'embarquer les histoires. On peut compter sur les comptines, les livres géants, des livres à mimer, des livres qui incitent à jouer. Il n'y a pas plus désireux de participer à la lecture que les plus jeunes. Vous avez dit « lectures vivantes » ?

Guénaël Vande Vijver, responsable des bibliothèques communales, insiste pour sa part sur "l'importance de faciliter le contact, le plus tôt possible et de manière régulière, entre les livres et les enfants, surtout pour des territoires qui comptent une population fragilisée. L'objectif est d'accompagner les stagiaires dans des établissements scolaires intéressés pour aller assurer des lectures dans des classes."

Le module de formation prévoit d’ailleurs une mise en situation dans une classe de maternelle.

Le module se déroulera les 3, 17 octobre, 7 et 21 novembre et 5 et 19 décembre de 9h30 à 14h. Réservation au 064/312 409.