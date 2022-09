Jacques Gobert à propos du décès de Franco Dragone : "Il était très fier d'être louviérois"

Il y a quelques jours à peine, Franco Dragone était sur la scène de Décrocher la lune au micro de nos confrères d'Antenne Centre pour présenter le spectacle qu'il avait imaginé il y a plus de 20 ans lorsque la Ville de La Louvière était venue le chercher pour créer ce qui allait devenir l'opéra urbain Décrocher la lune.

Samedi dernier, Franco Dragone a vu pour la dernière fois Sancho décrocher la lune au sommet de l'église de la place Maugrétout.

Pour Jacques Gobert, le décès du metteur en scène laissera un grand vide dans la cité des Loups. "Ce soir, je suis profondément triste", nous a confié le bourgmestre. "C'était quelqu'un de très attaché à sa ville, à ses racines louviéroise. Un homme qui a tellement apporté à La Louvière !Il était toujours appliqué, très attentif à tout ce qui se passait à La Louvière. Il avait toujours un avis éclairant, passionné sur la direction que prenait La Louvière et avait commenté de façon constructive le projet de ville que nous avons."

Jacques Gobert était en contact régulier avec Franco Dragone. "C'était un homme humble, accessible, toujours à l'écoute. Je ne le connaissais pas dans le monde du travail mais j'imagine qu'il était très exigeant. Il était en tout cas très fier d'être louviérois, un Louviérois de coeur."

Dans les jours qui viennent, un hommage pourrait être donné à la mémoire de l'homme de spectacle qui avait travaillé avec les plus grands et qui avait fait rêver le monde entier avec ses mises en scènes spectaculaires. "On ne sait pas encore sous quelle forme mais il est certain qu'un hommage lui sera rendu."

De là à donner son nom à une rue, une place ou un espace culturel ? "Cela ne dénoterait pas en tout cas", nous a confié le bourgmestre.