La fête du verger, c'est pour bientôt à l'Athénée Royal de Binche !

Organisés par les rhétoriciens de l'Athénée Royal de Binche et le Cercle des naturalistes de Belgique, a septième édition des fêtes du verger aura lieu le dimanche 9 octobre prochain.

Disposant d'un énorme verger de pommiers, le site de l'Athénée Royal de Binche accueillera les visiteurs dès 8h pour un buffet petit déjeuner sain à réserver avant le 6 octobre au 0497/540955 (PAF : 5 euros par enfant, 10 euros par adulte).

De 10 à 17h, de nombreux artisans feront découvrir et goûter leurs produits sous chapiteau. Apiculteurs, potirons, vente de pomme et de jus, fromagers, sculpteur sur bois, vannier, articles de décoration, brasseur artisanal, farines, poteries, bougies, vêtements, il y en aur apour tous les goûts et toutes les couleurs !

La buvette sera tenue par le Lion's club de Binche et les rhétoriciens de l'ARBinche animeront également plusieurs activités comme le barbecue, le car wash, un stand bonbons, des grimages le tout pour financer leur voyage de fin d'étude.

En outre, des visites guidées du verger et des ateliers didactiques pour les enfants se tiendront également toute la journée.