Soignies : le parc canin, lauréat du budget participatif, opérationnel d’ici la fin d’année

Bonne nouvelle pour nos amis à quatre pattes et leur maître, un parc canin va voir le jour à Soignies. Après de nombreuses discussions, les autorités communales sont parvenues à trouver un terrain d’accueil pour l’implanter. Un budget d’environ 13 000, alloué lors du premier budget participatif, permettra de financer les clôtures et aménagements des 55 ares de terrain, situé au chemin de l’Île du diable.

Lancé en 2020, le premier budget participatif de Soignies pourra enfin permettre la mise en place des projets citoyens sélectionnés. "Nous avons réussi à signer une convention avec l'intercommunale IDEA pour récupérer l'un de leurs terrains d'activité économique", indique Louis-Philippe Borremans, échevin du Bien-être animal à Soignies. "De nombreux arbres y sont déjà plantés. Nous n'aurons qu'à mettre en place une clôture pour délimiter et fermer le terrain de 55 ares et y installer un double sas d'entrée et de sortie, des petits abris ainsi que des bancs pour les propriétaires des chiens."

Pour éviter tout débordement et assurer la propreté des lieux, un règlement d'ordre intérieur sera installé à l'entrée du parc canin. "Nous nous sommes inspirés des parcs canins d'autres communes pour créer notre règlement d'ordre intérieur. Il contient toutes les informations sur l'âge minimum à avoir pour se rendre sur place ainsi que sur les mesures à prendre en cas de besoin du chien notamment", poursuit Louis-Philippe Borremans. "Nous avons également indiqué les règles à suivre pour les chiens considérés comme dangereux. Toute une série d'informations pratiques seront également retranscrites sur le panneau."

Toutes ces démarches ont été menées en partenariat avec la personne ayant soumis le projet lors du budget participatif. Il devrait normalement ouvrir ses portes en fin d’année 2022.

Une fois mis en place, la Ville de Soignies se penchera sur le second projet à avoir obtenu le plus de votes des citoyens. Il concerne la mise en place d'une passerelle pour écureuils au chemin des Princes à Casteau. "Cet aménagement permettra à de nombreux écureuils de ne plus se faire écraser. Le montant de sa mise en place sera assez dérisoire. En 2023, 10 000 euros seront à nouveau alloués pour continuer à réaliser les projets soumis lors du budget participatif, comme nous l'avions promis", conclut Louis-Philippe Borremans.