Un subside de 7500 euros pour la restauration de l'orgue de l'église d'Arquennes

Fabriqué et inauguré il y a plus de 100 ans, l'orgue de l'église d'Arquennes a souffert d'un manque d'entretien après l'abandon de son utilisation il y a plusieurs dizaines d'années.

Afin de lui rendre son lustre d'antan, la Fabrique d'église d'Arquennes va bénéficier d'un subside de 7500 euros venant de l'AWAP, l'Agence Wallonne du Patrimoine pour la rénovation de l'orgue de l'église d'Arquennes.

Les travaux sont prévus pour 2023. "Quelques mois après la finalisation de l'inventaire communal, la Commune s'est vue confirmer, fin août, par la voix de la Ministre de Bue, un subside de 7.500 euros à destination de la Fabrique d'église d'Arquennes" a communiqué la commune..

Véritable fierté de la paroisse, l'orgue de l'église d'Arquennes fut construit par les frères Slootmaekers de Bruxelles en 1910, sur base, semble-t-il, d'un orgue plus ancien de Pierre-Fidèle Delmotte. Il fut inauguré le 23 octobre 1910 par Libeau, organiste à Courcelles et Vandenplas, titulaire de l'église Sainte Marie à Schaerbeek.

Devenu vétuste, l'orgue a été abandonné depuis plusieurs décennies au profit d'un électronium et a souffert d'un manque d'entretien.

Aujourd'hui, l'orgue éveille de nouveau l'intérêt. Consciente de sa valeur patrimoniale, cultuelle et culturelle, la Fabrique d'église a souhaité remettre en fonction l'instrument. Elle s'est naturellement adressée aux autorités communales : « Nous avons marqué notre accord pour un financement, sous réserve qu'il s'agisse d'une démarche commune et participative, explique le Collège communal, et que la Fabrique introduise un dossier auprès de l'administration wallonne du Patrimoine. »

Le coût total de l'opération est estimé à 20.000 euros. A ce titre, la Fabrique s'est engagée à financer une partie de la restauration par l'organisation de différents concerts et événements. "Une démarche qui s'inscrit dans la ligne directe des objectifs culturels poursuivis. Les travaux devraient débuter prochainement, pour une inauguration attendue pour l'année 2023, avec à la clé une rétrospective dédiée à l'instrument. Un travail confié à un fin connaisseur des archives et de l'histoire locale, Monsieur Christian Lisbet."