Le musée Kéramis à La Louvière mise sur l'innovation pour cette nouvelle saison

Expositions, conférences, stages, ateliers, résidence... Keramis vous invite à découvrir sa saison 2022-2023 ponctuée, notamment, par l'importante rétrospective consacrée au céramiste français Daniel Pontoreau.

Né en 1947 à Paris, Daniel Pontoreau est l'un des plus importants représentants de la nouvelle céramique française des années 1970-80. Les créations du céramiste sont très souvent de dimensions impressionnantes de sorte qu'elles dialoguent avec l'architecture ou l'environnement. Minimaliste et matiériste, Daniel Pontoreau explore une veine existentialiste de la céramique où la forme instaure un dialogue tantôt avec la matière, tantôt avec le cosmos. Outre la céramique, l'artiste emploie d'autres matériaux bruts comme le verre, la fonte de fer ou le marbre dont il retient les valeurs propres. Après de nombreuses expositions en France, au Luxembourg, au Royaume-Uni et au Japon, c'est la première fois que Daniel Pontoreau présente un ensemble aussi important de sculptures. L'exposition s'accompagne d'une importante monographie publiée chez Prisme Éditions.

©Keramis





Dans le musée, la présentation des collections Boch de la réserve visitable est réimaginée à l'occasion du nouveau parcours (depuis le 10 septembre 2022) qui fait la part belle aux innovations technologiques, techniques et artistiques de l'ancienne manufacture louviéroise. La salle 20e-21e siècles n'est pas en reste puisque son accrochage est complètement revu. Les œuvres sélectionnées font par ailleurs écho à la future exposition Daniel Pontoreau. Avant le paysage tant par leur plasticité que par le lien du céramiste français avec ces artistes.

Des créations de Maryna Handysh, céramiste ukrainienne, réalisées au printemps et à l'été 2022 dans l'Atelier de Keramis, sont également exposées dans le même espace. Seul, en famille ou entre amis, l'Atelier invite à découvrir la pratique de la terre et à prolonger sa visite du musée. Les céramistes débutants ou confirmés y trouvent aussi une série de formations visant à apprendre ou à perfectionner les techniques propres au tournage, modelage, à la cuisson et aux émaux. Un nouveau cycle de conférences et une journée d'étude (samedi 1er avril 2023) permettent de se familiariser davantage avec des œuvres exposées et d'approfondir ses connaissances dans la céramique et, notamment, son utilisation dans l'architecture. Cette saison marque également le retour de la Résidence de la Jeune Céramique visant à récompenser le travail d'un céramiste sur base d'un appel à candidatures. L'opportunité lui sera ainsi donnée de créer dans l'Atelier de Keramis.

Riches de plus de 10 000 objets, les collections de Keramis regorgent de trésors souvent insoupçonnés. Les parcours, mis en place depuis mars 2019, permettent de réexplorer ces collections permanentes à travers différentes thématiques telles que les femmes artistes, l'Orientalisme ou le monde végétal, à l'aide d'un guide papier. Innovations chez Boch s'attarde ainsi sur les avancées techniques, technologiques et artistiques déployées par la faïencerie louviéroise tout au long de son existence. Des artistes sont ainsi mis en avant tout au long du circuit. C'est le cas notamment de Charles Catteau qui renouvelle considérablement la production de l'Atelier de fantaisie avec des vases, plats ou services de fumeur aux formes et décors géométriques, typiques de la période Art déco.

©Keramis





La question de la création d'un décor est aussi abordée à travers la présentation de deux créateurs : Élisabeth Brunné et Wilhelmus Serpenti. La division sanitaire de la manufacture louviéroise, moins connue, est tout autant mise en lumière grâce au témoignage et aux clichés de Stach, ancien travailleur et photographe de Boch.

En outre, le musée proposera à nouveau tout au long de l'année de nombreuses conférences, ateliers et stages réservés aux petits comme aux grands.

Plus d'infos sur le site Internet du Musée Keramis.