Les premiers Talents Brainois récompensés ce vendredi (Photos + vidéo)

Que serait une commune sans ses citoyens de l’ombre qui œuvrent au quotidien pour la faire vivre ? Bien consciente de leur importance, la Ville de Braine-le-Comte a décidé de récompenser ses "Talents Brainois" afin de mettre en lumière ces personnes qui n’ont pas l’habitude de l’être. La première cérémonie de remise des prix s’est tenue ce vendredi soir au sein de la salle communale Baudouin IV. Pas moins de dix prix, correspondant à cinq catégories (citoyenneté, sport, culture, environnement et économie locale), ont été remis. Dans le même temps, les nouveaux citoyens brainois étaient accueillis et ont pu en savoir plus sur leur nouvelle ville.

Après le discours du bourgmestre et une présentation de la Ville par le Directeur Général, le premier prix de la toute première édition des Talents Brainois a pu être remis. C'est finalement Mariette Tonnoir qui a remporté le prix de la Citoyenneté. Du haut de ses 101 ans, elle continue à être active et à s'intéresser à la vie de sa ville. Une récompense méritée pour la Brainoise qui en dit plus sur son secret de longévité. "Pour continuer à être en forme à 101 ans, il faut se lever très tôt et toujours être actif. Je lis quotidiennement le journal, fais du tricot et bien d'autres choses pour rester en forme", confie-t-elle.

Après un petit interlude musical, assuré par le groupe des Stanfords, qui se produira prochainement au cirque royal, c’était au tour des catégories économie local et culture de récompenser leurs lauréats. Ils étaient trois à recevoir un prix dans le cadre de l’économie local, scindée selon les sous-catégories : entreprenariat, commerce et circuit-court. Les lauréats ont respectivement été : la brasserie BLC, qui produit ses bières et les exporte un peu partout pour faire découvrir son savoir-faire, Tokowo Reliures, qui se charge de relier différents documents sans utiliser de colle, et la Clique en Senne, qui regroupe tous les produits locaux pour les faire découvrir aux citoyens et les commercialiser.

Au niveau de la culture, c’est Raphaël Jaradin, un Brainois qui ramasse de nombreux matériaux lors de promenades pour en faire des œuvres, qui a été récompensé. Une sous-catégorie, récompensant l’espoir culturel, a vu la jeune violoncelliste, Angelina De Nigris, être mise à l'honneur.

Une présentation du centre culturel et de ses multiples activités a ensuite pris place pour faire découvrir son programme bien rempli aux nouveaux habitants avant de faire place aux lauréats des deux dernières catégories. En matière d’environnement, c’est le chant des possibles, une association citoyenne de promotion de l’économie alimentaire qui s’est vu récompensé. En sport, trois sous-catégories ont été créées : le fair-play, le sport individuel et le sport collectif. Les lauréats ont respectivement été François Mélange, un coureur de 20 ans qui a bluffé le milieu du trail, Patricia Van den Abeele, qui a réalisé le marathon du Mont-Blanc à 50 ans, et la Blampain’s Team, qui a réalisé une saison exceptionnelle en futsal.

A l'issue de la cérémonie, le bourgmestre de Braine-le-Comte était ravi de cette première réussite. "Je suis très ému de cette ferveur et de cette volonté des différentes asbls de la ville et des membres de l'administration à collaborer pour mettre ce genre de cérémonie en place", indique-t-il. "Au niveau des candidats et lauréats, nous avions un choix vraiment éclectique qui a pu en dire plus sur notre Ville aux nouveaux habitants mais également aux anciens qui ont pu redécouvrir certaines facettes de la Ville qu'ils avaient oubliées. Après ce premier succès, la remise des prix des Talents Brainois reviendra les années suivantes."