Soignies : une nouvelle demande de permis déposée pour l’aménagement des alentours de la place Madelgaire

Les alentours de la place Madelgaire sont en pleine transformation. Dans le cadre d’un projet global de construction de logements autour de l’ancien chemin des Chevaux à Soignies, une demande de permis avait été déposée par la société Matexi Projects pour des constructions groupées de 17 maisons unifamiliales en juin 2021. Dernièrement, cette même société a soumis un permis d’Urbanisme pour la création de deux voiries en espace partagé entre le chemin du Tour et la place Madelgaire.

Le conseil communal de Soignies a ainsi été invité à voter l’aménagement et l’équipement de voiries relatifs à la création de nouvelles voiries publiques. Elles accueilleront par la suite 40 lots constructibles et 17 maisons unifamiliales en bordure de voirie.

Une demande de permis avait déjà été déposée en juin 2021 et soumis à un avis d'enquête publique pour la création de ces habitations unifamiliales. Le projet comprend dix habitations mitoyennes, de par leur volume secondaire à usage de carport, et sept habitations comprenant uniquement un volume principal comprenant un garage incorporé à l'habitation. Pour les façades, les matériaux choisis sont, soit la brique de ton gris, soit de ton gris foncé ou de ton brun gris, alors que pour les toitures, une tuile béton plate de ton foncé est prévue. "L'ensemble des volumes principaux présente une hauteur sous corniche de 5,65m à 6,25m, soit un rez-de-chaussée, un étage et les combles", pouvait-on lire sur le site de la Ville.

Une nouvelle étape a donc été franchie lors du vote du conseil pour la création des voiries reliant ces futures habitations.