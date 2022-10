François Desquesnes regrette l'immobilisme dans le dossier de l'église des Récollets à Binche

Pour François Desquesnes, la déception ressentie vis-à-vis de la réponse de la ministre était à la hauteur de son inquiétude concerant ce dossier. "Hélas, la réponse de la Ministre démontre que le carrousel continue à tourner et que personne ne veut s'engager pour trouver une solution quant au devenir de ce patrimoine classé", a-t-il communiqué.

Le 10 juin dernier, un incendie, semble-t-il criminel, avait ravagé l’Église des Récollets de Binche. L’édifice du XVIIIème siècle, classé en 1976, avait été désacralisé et a été vendu à un privé il y a quelques années. Le sinistre a ravagé la toiture et la charpente du bâtiment, l’enveloppe extérieure a été fortement endommagée.

Dans un premier temps, la Ville de Binche avait envisagé la démolition de l'immeuble mais la Ministre Valérie De Bue s'y était opposée en se fondant sur une contrexpertise qui établissait que la préservation de l'édifice était possible tout en garantissant la sécurité publique. Le tout à un coût pas si éloigné de la démolition prévue initialement. En effet, il était estimé à 300.000 euros et la Région avait annoncé pouvoir intervenir à hauteur de 50%.

Malgré cette décision, personne ne sait qui va restaurer l’édifice. C’est cette question que François Desquesnes, Chef de Groupe Les Engagés au Parlement de Wallonie, a adressé à la Ministre du Patrimoine ce lundi 3 octobre.

La Ministre a insisté « sur le fait que le propriétaire de l'église reste responsable de son bien et de l'entretien de celui-ci. L'AWAP lui a d'ailleurs écrit pour lui rappeler ses obligations, sans réponse à ce jour. L'AWAP ne doit pas se substituer au propriétaire mais le soutenir dans son éventuel projet, via des conseils ou des subventions. Elle peut également accompagner une tierce personne qui souhaiterait développer un projet sur le bien. »

Le député sonégien reste sur sa faim face à cette réponse : « on sent que le carrousel continue à tourner et que personne ne prend ses responsabilités dans ce dossier. » François DESQUESNES rappelle que la Ministre du Patrimoine a la capacité de mandater l'AWAP à prendre les choses en mains. Ce qui ne veut pas dire que l'AWAP doit devenir propriétaire mais que les agents de l'AWAP - qui ont des compétences et un réseau - peuvent se mobiliser pour essayer de construire un projet avec les personnes de bonne volonté. La Ville doit faire pression sur le propriétaire pour qu'il assume ses missions et ses responsabilités en remboursant les sommes qui ont été investies pour la consolidation du bâtiment. Le Chef de groupe insiste : « Il faut un signal, et ce signal doit venir de vous, Madame la Ministre du Patrimoine ! »