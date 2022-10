Le CHU Tivoli se dote d'un isolateur performant pour les traitements anti-cancéreux

La chimiothérapie requiert une qualité de préparation, une stérilité et une sécurité parfaites. "Celle-ci se fait dans un local où la qualité de l'air et la pression sont strictement contrôlées, afin d'éviter l'apport éventuel de germes et la dispersion de molécules traitantes dans l'air. "Il est en effet important de garantir la stérilité du produit pour éviter d'administrer des agents contaminants aux patients qui sont déjà immunodéprimés", a communiqué l'hôpital. "C'est l'ensemble des procédures de décontamination, couplé à l'environnement spécifique du local et l'utilisation d'un isolateur qui garantissent la sécurité du patient, mais aussi celle du préparateur."

Cet isolateur permet en outre un traitement personnalisé à chaque patient. "Le CHU Tivoli dispose ainsi d'un isolateur, enceinte stérile dans laquelle le taux d'humidité, la température et la pression sont contrôlés en permanence. Cet équipement clos et ventilé est un espace de confinement bactériologiquement étanche. Il permet l'asepsie de l'environnement et une sécurisation maximale du circuit de préparation des chimiothérapies : le pharmacien prépare le matériel, les produits cytostatiques et/ou les anticorps monoclonaux et les dépose dans le sas d'entrée où tous les éléments nécessaires à la préparation sont décontaminés par un gaz stérilisant, le peroxyde d'hydrogène. Le préparateur vérifie ensuite tout le matériel et les produits avant d'entamer la préparation de la poche, à l'intérieur de l'isolateur. Juste avant l'injection du produit dans la poche, le pharmacien contrôle le produit utilisé, l'exactitude du volume de celui-ci et du diluant. Ce double contrôle visuel permet de garantir que le patient reçoit la bonne dose du médicament."

Il est donc ici question d'une amélioration de la qualité et de la sécurité des préparations des traitements anticancéreux. Sécurité également assurée par le double contrôle du pharmacien et sécurité accrue du personnel chargé de la préparation des chimiothérapies. "Cet investissement permet au CHU Tivoli et ses équipes d'évoluer dans un environnement technologique pharmaceutique de dernière génération", conclut le communiqué.