Braine-le-Comte : De nombreuses actions prévues dans le cadre de la semaine du commerce équitable

Depuis plusieurs années maintenant, la Ville de Braine-le-Comte met des actions en place pour promouvoir ses producteurs locaux. Elle pourrait bien aller encore plus loin dans la démarche en rejoignant le label des "communes du commerce équitable". Une candidature a en effet été portée en 2019 et continue d’être peaufinée pour obtenir tous les critères d’adhésion.

La volonté de promouvoir le circuit-court et les commerces locaux ne date en effet pas d'hier à Braine-le-Comte. La remise des Talents Brainois vendredi dernier a une nouvelle fois démontré cette volonté d'action. "En 2019, une motion avait été votée au conseil communal afin de porter notre candidature pour recevoir le label "commune du commerce équitable"", indique Ludivine Papleux, échevine en charge de l'ADL. "Nous avons ensuite pu créer un comité du commerce équitable, constitué de citoyens et du collectif Oxfam. Il se réunit régulièrement pour mettre en place des activités, notamment lors de la semaine du commerce équitable."

Pour obtenir le label, toute une série de critères doivent être respectés par la Ville. Bon nombre d'entre eux le sont déjà, lui offrant de grandes chances d'y adhérer. "Nous avons déjà passé la motion au conseil communal remplissant ainsi le premier critère", poursuit Ludivine Papleux. "Nous possédons également de nombreux magasins qui commercialisent ces produits locaux. Nos écoles et maisons de village sont également pleinement impliquées. Nous allons prochainement mettre en place un distributeur de produits locaux. Il ne nous restera plus qu'à effectuer un travail auprès des entreprises. Ce dernier critère est un peu plus compliqué à respecter compte tenu du faible nombre d'entreprises sur l'entité. Nous sommes tout de même sur la bonne voie."

Les habitants de Braine-le-Comte pourront en savoir plus sur toutes les démarches entreprises par leur Ville en matière de commerce équitable ce jeudi lors de la soirée du commerce équitable qui se tiendra de 19 à 21h au sein de la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Huit producteurs locaux seront présents pour l’occasion et en diront plus sur leurs activités. Un stand sera également consacré à Oxfam qui participe à l’ensemble des démarches en faveur du commerce équitable. La brochure, créée par cette dernière et l’ADL, reprenant la quarantaine de producteurs locaux de l’entité sera également présentée ce jour-là.

Toujours dans le cadre de la semaine du commerce équitable, le service Travaux bénéficiera d’un repas de produits locaux le 11 octobre prochain. Les conseils communaux des jeunes et des enfants participeront quant à eux à une visite et à une conférence/débat au sein des locaux d’Oxfam les 12 et 14 octobre.