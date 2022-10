Effondrement de la N524 à Neufvilles : le calendrier des travaux se fait encore attendre

Ce lundi soir, le député wallon François Desquesnes (Les Engagés) a, à nouveau, interpellé le ministre Henry pour connaître les résultats de la "réunion importante", prévue le 20 septembre, qu'il avait annoncé entre les services régionaux et la ville de Soignies. Encore une fois, il faudra attendre avant de voir des avancées concrètes.

Cela fait maintenant plus 15 mois qu’un effondrement du sol s’est produit sous la N524 à la sortie de Neufvilles, route de Montignies, engloutissant un tronçon complet de la route, des prairies et des arbres. La déviation locale entreprise via les voiries locales - inadaptées au trafic de transit – continue de causer d’importants dégâts mais aussi la colère grandissante des riverains.

Dans sa précédente réponse, le Ministre Henry avait annoncé qu'une réunion plénière au sein de la Ville de Soignies avait lieu le 20 septembre tout en précisant que "cette réunion sera importante et qu'elle permettra précisément qu'un calendrier soit arrêté d'un commun accord avec la Ville de Soignies."

François Desquesnes a donc réinterrogé le Ministre ce lundi 3 octobre au Parlement de Wallonie au sujet des suites de cette "réunion importante". "La réunion qui devait s'avérer "décisive" n'a finalement fait éclore qu'une seule décision : celle de réunir l'ensemble des intervenants concernés", indique François Desquesnes avant de conclure.

"Le ministre Philippe Henry n'a - une fois de plus - pas tenu ses promesses. Le temps passe et pas le moindre engagement n'est pris. Le seul élément positif c'est qu'enfin les riverains vont être associés à la démarche. J'espère franchement qu'ils seront effectivement conviés et que les intervenants prendront la mesure de la situation dramatique que certains d'entre eux sont en train de vivre au quotidien depuis maintenant 15 mois !"