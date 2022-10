Le grand cortège de la Simpélourd de retour à Soignies après deux ans d’absence

Si l’esprit du Mononk préféré des Sonégiens n’a jamais quitté la Cité des Carriers, le traditionnel cortège de la Simpélourd était, quant à lui, absent des festivités depuis deux longues années suite à la crise sanitaire. C’est donc avec une immense joie que les Sonégiens s’apprêtent à renouer avec leurs traditions et leur folklore le samedi qui précède le 3ème dimanche d’octobre.

"C'est avec beaucoup d'émotion et d'excitation que nous préparons ces festivités", explique Laurent Servranckx, président du comité communal des Fêtes. "Ces deux dernières années, nous avons ressenti un vrai manque ! Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir revivre la Simpélourd sans restriction. Nous avons hâte de nous retrouver tous ensemble pour célébrer nos traditions."

L’Edition 2022 de la Simpélourd marquera le retour de nombreux groupes folkloriques. Le 15 octobre prochain, rendez-vous dès 19h15 au départ de la gare où les citoyens pourront retrouver les Gilles "Les gais amis", les Grenadiers de la Garde Impériale de Soignies, la Confrérie de l’Araignée, les Géants "Dudule, Joséphine & Charlotte", Papier de Soi, Danzarina et la Danza del Fuego, les Macralles de Val de Salm, My Fair Lady, Royale Harmonie Emulation, la Confrérie des Géants du Centre Reine Fabiola, la Fanfare ouvrière de Soignies et bien évidemment Mononk Simpélourd accompagné des attelages du Bois Vignol !

"Cette édition sera particulière pour deux groupes traditionnels sonégiens", ajoute Laurent Servranckx. "Les Gilles "Les Gais Amis" fêteront en effet leur jubilé tandis que les géants sonégiens célèbreront le 50ème anniversaire du célèbre "Dudule". Pour clôturer ce cortège en beauté, un feu d'artifice sera organisé, comme de coutume, sur la Place Verte."

De l’animation tout le week-end

Le carillonneur Patrice Poliart participera, lui aussi, à la mise en musique de cette festivité en proposant, en prélude au cortège, un concert de carillon le samedi 15 octobre à 14h30.

Le mardi 18 octobre à 20h, le célèbre brûlage de Simpélourd aura lieu sur la Grand' Place en présence de la Fanfare ouvrière de Soignies, des Géants "Dudule & Joséphine" ainsi que des Gilles "Les Gais Amis". Et tout le week-end, des dizaines de métiers forains s'installeront sur les places Verte et van Zeeland pour une kermesse digne de l'événement. "Quel plaisir de pouvoir revivre ces moments de joie si importants pour les Sonégiens ! Je suis impatiente de voir se dessiner le sourire de chacun à la vue de ce cortège qui fait vivre nos traditions et notre folklore", se réjouit la bourgmestre, Fabienne Winckel.

Et pour que tous les fans du plus célèbre Mononk de la région puissent vivre la fête encore plus intensément, l’Office communal du Tourisme a préparé quelques surprises. Un tout nouveau t-shirt à l’effigie de Simpélourd ainsi que des bracelets et des colliers aux couleurs de la Ville les attendent. Pas de doute, Simpélourd est de retour !