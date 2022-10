Octobre rose au CHU Tivoli : "Plus l'examen positif survient tard, plus le traitement sera lourd"

Le cancer du sein est le cancer le plus courant pour les femmes. En Belgique, il touche ainsi à peu près une femme sur huit. Depuis plusieurs années, la campagne "Octobre rose" remet en lumière cette maladie et tente de motiver les femmes les plus réticentes à se faire dépister. Ces mardi et jeudi, le CHU Tivoli participe à la campagne de façon à la fois classique et originale. "Ainsi, mardi, dans le hall d'entrée de l'hôpital, deux stands informeront les personnes sur tout ce qui concerne le cancer du sein et les différentes manières de le traiter tandis que jeudi, nous organisons un véritable défilé de mode", nous explique le Dr Véronique De Vos, radiothérapeute et coordinatrice de la clinique du sein au CHU Tivoli. "C'est un défilé de lingerie et de maillots de bain dont les modèles ont subi des opérations suite à un cancer du sein. L'objectif est de montrer aux femmes qui souffrent d'un cancer, qui se sont fait opérer ou qui sont sur le point de le faire, qu'il est possible de se sentir féminine malgré une ablation. De leur rendre confiance en elles."

©Le Dr De Vos - CHU Tivoli





Le CHU Tivoli dispose de la panoplie complète pour traiter les patientes atteintes d'un cancer du sein. "Du mammographe qui aide au dépistage jusqu'au dermographe qui permet de recréer un mamelon, par tatouage, pour les patientes, nous avons tout ce qu'il faut pour que ces dernières puissent être soignées ici."

©CHU Tivoli





Radiologues, radiothérapeutes, psychologues, esthéticienne, gynécologues, chirurgiens, plasticiens, kinés, tous les métiers sont représentés dans la clinique du sein pour le bien des patientes.

Malheureusement, en 2022, trop peu de femmes hésitent encore à en franchir les portes. "L'idéal, ce serait que 100% des femmes soient dépistées de manière régulière dès 40 ans", nous a confié le Dr Sophie Vandewalle, radiologue et responsable du dépistage du cancer du sein. "Et il ne faut pas le faire uniquement lorsqu'on a un doute car souvent, si la masse est trop volumineuse, il est déjà trop tard. Lorsqu'un cas est dépisté à temps, on peut encore agir sans forcément aller jusqu'à l'ablation."

©Le Dr Vandewalle - CHU Tivoli





Ce qui fait reculer certaines femmes, c'est souvent la peur. "Alors il est clair que ce n'est pas l'examen médical le plus agréable mais la sensation de compression ne dure que quelques secondes. Certaines femmes ont peur de la douleur et d'autres sont effrayées par ce qu'impliquerait un résultat positif. Mais plus tôt on repère une anomalie, moins le traitement sera lourd et plus la patiente aura de chance de guérir. Il ne faut pas attendre de sentir une masse à la palpation car parfois, il arrive que certaines cellules cancéreuses ne soient pas décelables par ce moyen. Or, le mammographe peut déceler les cellules cancéreuses avant qu'elles soient décelables à la palpation."