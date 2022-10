Eclairage public coupé de minuit à 5h, télétravail,… la commune d’Ecaussinnes agit pour réduire sa consommation énergétique

La crise de l’énergie impacte aussi bien les particuliers que les différentes Villes et communes de Belgique qui ne cessent d’essayer de trouver des solutions pour diminuer leur consommation d’énergie. Le 21 septembre 2022, l’Intercommunale ORES Assets qui gère, notamment, l’éclairage public a sollicité l’ensemble des communes qui y sont associées afin de leur proposer de réduire les consommations énergétiques.

Bien que des investissements aient déjà été réalisés par la commune d’Ecaussinnes pour lui permettre de réduire la consommation de 114 MWh/an, soit +/- 60.000 €/an, le collège communal d’Ecaussinnes a décidé d’aller encore plus loin en acceptant, ce 4 octobre 2022, la proposition d’Ores de couper l’éclairage public de minuit à 5h00 et ce du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Ce dispositif permettra de réaliser une économie énergétique estimée à 154 MWh, ce qui équivaut à 80.400 € pour la totalité de la période.

Une campagne de communication sera menée auprès de la population dans les prochaines semaines afin de la sensibiliser à cette nouvelle situation. En effet, la coupure de l’éclairage public peut faire naître un sentiment d’insécurité qui n’est nullement justifié, aucune donnée n’indique que l’absence d’éclairage public entraîne une augmentation de la criminalité de manière générale. Par contre, il sera important, pour les piétons et les cyclistes qui circuleront entre minuit et 5h00 de s’équiper de vêtements de haute visibilité pour éviter tout accident.

Durant cette période auront lieu les fêtes de fin d’année. Le collège communal, tout en restant sobre vu la situation énergétique, a néanmoins souhaité maintenir des illuminations de fin d’année. Aussi quatre lieux ont été choisi, la Grand-Place, la gare, la Place Cousin et la Place de Marche-lez-Ecaussinnes pour accueillir des éclairages spécifiques sur des arbres existants.

"La période que nous vivons est assez compliquée et nous ne voulons pas qu'une morosité ambiante s'installe. La période de fin d'année doit rester un temps de fête et nous avons souhaité garder des illuminations spécifiques qui gardent un certain enchantement", confie le bourgmestre, Xavier Dupont.

Tous les secteurs sont amenés à réaliser des efforts c’est pourquoi, au sein de l’administration communale, un appel a été lancé en fin de mois de septembre afin d’adopter des comportements permettant une utilisation rationnelle de l’énergie.

Les employés communaux sont désormais invités à éteindre les luminaires, les appareils électriques et les ordinateurs en fin de journée, baisser la température à 19°C, ne pas utiliser de chauffage d’appoint, fermer les portes, limiter les impressions ainsi que les déplacements professionnels et privilégier les modes doux.

Afin de mettre en place un plan de mesures énergétiques structurelles d’urgence pour réduire la consommation d’énergie et tendre vers une consommation responsable, chaque bâtiment disposera d’un référent "énergie" choisi par ses collègues. Celui-ci pourra aider le service "énergie" à faire un état des lieux des mesures à entreprendre pour chaque bâtiment.

Enfin, afin de répondre tant à des enjeux liés tant à l’évolution des pratiques professionnelles qu’aux enjeux économiques et environnementaux, le collège communal proposera, lors du Conseil communal du 17 octobre prochain d’implémenter la possibilité de télétravail pour la plupart des agents administratifs de la commune d’Ecaussinnes.

"Le projet de règlement écaussinnois a d'original sa conception flexible. En effet, nous avons voulu permettre aux agents de gérer leurs prestations en télétravail de manière mensuelle et non hebdomadaire comme dans la plupart des administrations", indique le bourgmestre Xavier Dupont.

Le télétravail régulier sera autorisé à raison de quatre jours maximum par mois (au prorata du contrat de travail pour les agents en temps partiel). Le télétravail occasionnel est prévu, quant à lui, pour les cas de force majeure et pour raisons personnelles à concurrence de dix jours par an. Le projet de règlement a déjà fait l’objet d’un accord avec les organisations représentatives des travailleurs, étape fondamentale dans le processus de mise en place.

"Ce nouveau dispositif permettra d'améliorer les conditions de travail des agents de la commune d'Ecaussinnes, en permettant notamment, de réduire les déplacements entre le domicile et le lieu de travail lorsque c'est possible", conclut le bourgmestre.

L’ensemble de ces mesures n’apportera pas des solutions à tous les problèmes liés à la crise énergétique, mais permettra de contribuer à faire des économies et de réduire les consommations énergétiques, enjeux majeurs pour le futur.