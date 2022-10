L'école communale d'Haine-Saint-Pierre à la rue Léon Hiard va s'agrandir

D'ici quelques mois, l'école communale de la rue Léon Hiard à Haine-Saint-Pierre va connaître un fameux lifting avec la création de 18 nouvelles classes dont 16 rien que pour les primaires. Une nouvelle salle de gym sera également construite. "Ce vaste projet permettra d'accueillir de nombreux élèves supplémentaires dans des conditions optimales", a commenté Jacques Gobert sur les réseaux sociaux. "L'accent sera mis sur le confort des élèves (cours de récréation réaménagée, tailles des classes repensées,...) et sur l'efficacité énergétique en installant des panneaux solaires et en remplaçant l'éclairage et le système de chauffage."

En plus des 16 classes primaires et de la salle de gym, deux classes maternelles seront également créées de même que deux nouvelles zones sanitaires, un réfectoire et une séparation entre les cours destinées aux élèves de primaire et maternelle. L'espace de récréation sera en outre également réaménagé tandis qu'un espace bibliothèque et une salle des profs feront aussi partie du projet. "Les bâtiments de la section primaire de la même école, situés rue Alphonse Parent, ne sont plus du tout adaptés à une école", complète Françoise Ghiot, échevine de l'Enseignement. "En béton, ils causent énormément de pertes énergétiques et commencent à se fissurer par endroits même si la stabilité des bâtiments n'est pas remise en cause."

Durant les travaux, les enfants de l'école maternelle seront transférés dans les locaux de la rue Alphonse Parent. "Normalement, si tout se passe bien, l'école sera prête pour la rentrée 2026", se réjouit Françoise Ghiot. "Quant à ce qu'on va faire des bâtiments de la rue Parent, rien n'a encore été décidé."

Pour la construction de cette nouvelle école, la Ville va bénéficier d'un subside de plus de 3 millions d'euros de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles.