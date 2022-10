Problèmes liés à la taxe déchets à Braine-le-Comte : "les factures contestées ne doivent pas être payées"

Plusieurs indépendants de Braine-le-Comte ont reçu une bien mauvaise surprise au moment de recevoir leur facture poubelle et égout. Bon nombre d’entre eux n’ont en effet pas reçu une seule facture mais bien deux voire trois dans certains cas. Une situation difficilement compréhensible qui a résulté sur une contestation des factures jugées superflues. Ils ont alors reçu une réponse de l’administration indiquant que le conseil va se pencher sur le problème et qu’ils recevront une réponse dans les six mois. Le problème ? Les factures doivent être payées pour le 10 octobre, un dilemme s’offre donc à eux : payer ou attendre la décision du conseil ? Un dilemme qui ne devrait cependant pas se poser selon Maxime Daye.

"J'ai reçu trois factures en tant que chef de ménage, pour mon entreprise qui a trois ans et pour mon compte indépendant, inactif depuis que j'ai mon entreprise", peut-on lire sur un groupe citoyen d'habitants d'Hennuyères. "Je me permets donc de demander à Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte, ce que je dois faire. En attendant la réponse du conseil, dois-je payer les factures ?", se questionne-t-il.

Contacté par nos soins, le bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye, rappelle qu'un courrier a été distribué aux citoyens suite au conseil communal d'août dernier. "Toutes les informations ont été communiquées et sont disponibles sur le site de la Ville", répond-il. "Certains citoyens ne s'adressent pas aux bonnes personnes et préfèrent ensuite m'interpeller sur les réseaux sociaux qu'en personne."

Concrètement, le site de la Ville de Braine-le-Comte rapporte plusieurs éléments. "Depuis de nombreuses années, sur décision unanime du conseil communal, tout indépendant, tout établissement commercial ou artisanal et toute association dont le siège social se trouve sur l'entité de Braine-le-Comte est concerné par les taxes communales sur l'enlèvement des déchets ménagers et sur l'entretien des égouts. Pour la 1ère fois en 2022, les Avertissements Extraits de rôle ont été réalisés sur base des données fournies par la Banque Carrefour des Entreprises (BCE)."

Il est également indiqué que "suite à l'envoi des Avertissements Extraits de rôle pour l'exercice 2022, il semble que la base de données de la BCE comporte parfois des discordances avec la situation réelle des personnes précitées."Lorsque c'est le cas, il est possible de le signaler pour régler la situation.

"Pour répondre à la question, lorsqu'une contestation est portée par un citoyen, la facture ne doit pas être payée. La réclamation suspend en effet ladite taxe", conclut Maxime Daye. Les citoyens concernés sont invités à se rendre sur le site de la Ville pour disposer de toutes les informations nécessaires.