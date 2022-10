La santé et... la soupe seront à l'honneur ce dimanche à Seneffe

Entre 10h et 17h, nombreux seront les activités et autres ateliers à être proposés au public.

Cette initiative est organisée dans le cadre du Plan de Cohésion sociale de l'administration communale en collaboration avec le CPAS."Au fil des éditions, « Seneffe reprend son souffle » se veut d'être la journée du mieux vivre ensemble", a communiqué la commune.

Au programme de cette journée,un marché des producteurs locaux où des artisans et producteurs locaux seront heureux de rencontrer leurs clients dans un climat festif et convivial.

La journée santé, sport et bien-être de nombreux ateliers « découverte » seront proposés aux visiteurs dans le cadre de la journée santé, sport et bien-être : Tai-Chi, l'aromathérapie, la réflexologie, méthode Pilates, kinésiologie, marche nordique, balade contée etc...

En outre, différents stands proposeront aussi des conseils en matière de santé qui est la thématique centrale de cette journée. Sensibilisation à la prévention du tabagisme, prévention des chutes, information de la Croix-Rouge sur le don d’organe, divers dépistages gratuits tels que : le diabète ou encore l’hypertension seront au programme.

La Fête de la soupe se tiendra également ce dimanche car qui dit bonne santé, dit également alimentation saine. Et quoi de mieux qu’une bonne soupe ? Cette année, pour 11 participants se sont inscrits contre 5 seulement en 2021. Pour la nouvelle édition de ce concours qui récompensera les meilleures soupes, 3 prix seront décernés : celui du jury, le prix « coup de cœur » et le prix de l'originalité.

Les vainqueurs de chaque catégorie recevront en cadeau une louche d’or symbolique ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de 50 euros à utiliser dans un magasin de l’entité de Seneffe. La dégustation des soupes sera gratuite pour tous.

Lors de cette journée, les enfants ne seront pas oubliés : Un espace grimage, un parcours « Aventure », du Pana Street, du Spikeball, le Game Truck de l’Observatoire de la Santé du Hainaut et encore d’autres surprises les attendront.

Rendez-vous donc dès 10h ce dimanche sur la Place Penne d'Agenais.