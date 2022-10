Les funérailles de Franco Dragone auront lieu le mardi 11 octobre à La Hestre

Le 30 septembre dernier, le monde entier apprenait le décès de Franco Dragone. La Louvière perdait là un de ses fleurons, lui qui a porté si haut les couleurs louviéroises dans le monde entier. 'C'était quelqu'un de très attaché à sa ville, à ses racines louviéroise", nous avait confié Jacques Gobert le soir de l'annonce du décès. "Un homme qui a tellement apporté à La Louvière !Il était toujours appliqué, très attentif à tout ce qui se passait à La Louvière. Il avait toujours un avis éclairant, passionné sur la direction que prenait La Louvière et avait commenté de façon constructive le projet de ville que nous avons."

Alors que l'on avait déjà eu la confirmation que les funérailles auraient bien lieu à La Louvière, nos confrères de Sudinfo ont confirmé que le metteur en scène louviérois sera inhumé dans le cimetière de La Hestre dans le caveau familial et ce après une cérémonie d'hommage et une réunion à la maison communale.

Sur les réseaux sociaux, les hommages envers le Louviérois ont été nombreux dont celui de la star internationale Céline Dion. "C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès de mon cher ami et collaborateur Franco Dragone", a précisé la star québécoise sur sa page officielle Facebook. "Nous avons partagé tellement de beaux et grands moments ensemble à travers l'aventure A New Day… Sa créativité, son professionnalisme, son ingénieuse façon de rassembler les gens et de les faire rêver marqueront plusieurs générations d'artistes et d'artisans. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin."

Depuis ce lundi, un registre de condoléance est disponible dans le hall d'accueil de l'administration communale de La Louvière et, depuis ce mercredi, ce registre est également virtuel et les personnes qui souhaiteraient lui rendre hommage peuvent le faire sur l'adresse condoleances@lalouviere.be.