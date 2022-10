Les résidents du centre Fedasil de Morlanwelz bénéficient désormais de soins des pieds

Les résidents du centre Fedasil de Morlanwelz bénéficient désormais d'un nouvel outil pour se faire chouchouter. Un centre de pédicure vient en effet d'ouvrir ses portes au sein de l'établissement. Chaque jeudi matin, neuf étudiantes de terminale en pédicure spécialisée de Format21 d'Houdeng arrivent avec leur valise, leur repose-pied, leurs outils et produits, leur tablier, leur méticulosité, leur savoir-faire, leur douceur et leur sourire pour prendre soin des résidents.



Grâce à la Province de Hainaut, les 225 résidents du centre Fedasil de Morlanwelz peuvent désormais bénéficier de soins des pieds appropriés, gratuits, sur rendez-vous, dans le local des animations de cet ancien hôpital pour mineurs, reconverti en centre d'accueil pour demandeurs d'asile.



"Nos résidents sont des personnes en souffrance qui ont besoin de soins appropriés", témoignent Amandine, l'animatrice et Natacha, l'éducatrice. "Nous sommes des soignants d'abord. Nos étudiantes complètent un carnet de liaison et travaillent en collaboration avec l'équipe médicale de Fedasil, pour le suivi des traitements", explique Dominique Ost, professeur de pédicurie spécialisée à Format 21.



Le soin des pieds dure environ une heure, selon les cas. La désinfection du matériel une demi- heure. Le temps de tisser une relation intime avec le patient, de prodiguer des soins et des conseils, malgré le barrage linguistique. "Une application m'a permis de traduire en arabe le mot diabète et de demander au patient s'il avait des allergies", explique une étudiante. "Les pieds, c'est important. Nous sommes dessus dès qu'on se lève et souvent on les néglige, on les essuie mal, et quand on est âgé, on éprouve souvent des difficultés pour se pencher et s'en occuper. J'aime les pieds, j'espère en faire ma profession", poursuit Wahbia qui s'est occupée d'une Congolaise qui l'a serrée dans ses bras comme si elles étaient sœurs. "Nous sommes sœurs d'Afrique, c'est normal". "On a un métier avec une satisfaction immédiate, c'est gratifiant", ajoute Angélique.



Format21 à Houdeng permet, en plus de ce nouveau service de pédicure, de proposer des reconversions aux personnes souhaitant changer de métier, le temps d'une formation de deux ans. "Souvent elles veulent s'installer comme indépendante. Une étudiante de 64 ans a été engagée au Village N°1 Reine Fabiola où elle avait satisfait lors de son stage. J'ai des élèves de 19 à 55 ans en reconversion, une institutrice, une employée de grande surface, une esthéticienne, une infirmière, une coiffeuse qui souhaitent acquérir une nouvelle compétence. A l'école, nous soignons aussi des personnes en situation de handicap ou en grande fragilité socio-économique. Nous nous rendons également dans les unités de soins des hôpitaux de la région. La formation dure 2 ans, à raison de 2 jours par semaine, des stages et une épreuve intégrée et débouche sur un certificat paramédical européen qui peut être complété par un cours de gestion à Format 21", explique Dominique Ost.



"Ce type de collaboration est en phase avec nos valeurs : l'humain d'abord", ajoute la présidente de Format 21, la députée provinciale Fabienne Capot. Pour rappel, le centre Fedasil de Morlanwelz accueille en ce moment 225 résidents , dont 56 Mena (Mineurs étranger non accompagnés), 48 Afghans, beaucoup d'hommes seuls, des femmes qui ont subi des excisions, quelques familles, beaucoup de bébés. Pour favoriser l'intégration dans ce grand mélange culturel, le centre propose des classes de français aux adultes, des activités de bricolage et de dessin avec des bénévoles, de la musicothérapie, de l'hippothérapie, des ateliers rap avec Central ou Indigo, du bénévolat, des opérations de ramassage des déchets dans l'entité.