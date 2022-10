Marathon de la vitesse dans le Centre : un automobiliste flashé à 102 km/h au lieu de 50 à La Louvière

La vitesse constitue un des plus gros facteurs d'accident sur nos routes. Afin de sensibiliser, si c'était encore nécessaire, la population sur les dangers qu'une vitesse excessive au volant peut représenter, la police fédérale organise régulièrement des speed marathons. Durant une période déterminée, la même pour chaque zone, des contrôles ciblés sont organisés. "Et malgré le fait que tout le monde soit au courant, malgré le battage médiatique autour de cet événement, certain arrivent encore à se faire prendre", commente Bertrand Caroy, responsable du service circulation à la police Boraine. "C'est la preuve qu'il est nécessaire de continuer à mener ce type d'action. La vitesse tue encore beaucoup trop de personnes de nos jours sur les routes et les automobilistes doivent absolument faire attention. Le fait que l'on prévienne tout le monde que l'on va faire des contrôles et qu'il y ait encore des excès de vitesse est relativement inquiétant. Cette opération, c'est une main tendue vers le citoyen, s'il se fait prendre, au moins, on l'aura prévenu !"

Dans la zone de La Louvière, 6 lieux de contrôle ont été ciblés : avenue de Wallonie, chaussée de Mons, rue de la Déportation, rue des Rivaux, rue du Château et boulevard Michel Debauque. Au total, 5140 véhicules ont été contrôlés dont 135, soit 2,6%, étaient en infraction. Parmi ces derniers, 5 roulaient à une vitesse excessive ce qui va entraîner un retrait de permis de conduire pour les conducteurs. A titre d'exemple, ce mercredi à 15h00 à la rue de la Déportation, un véhicule a notamment été contrôlé à 102 km/heure au lieu de 50.

Dans la zone de la Haute Senne, 2828 automobilistes ont été contrôlés avec 62 conducteurs en infraction. L'un de ces derniers a été flashé à 87 km/h au lieu des 50 autorisés à la rue Marouset à Braine-le-Comte et son permis lui a été retiré. Les contrôles se sont déroulés sur six sites différents : la Chaussée d'Ecaussinnes et la rue Marouset à Braine-le-Comte ; la Chaussée de Mons au Roeulx ; les chaussées du Roeulx, de Mons et d'Enghien à Soignies.

Sur Binche, pas moins de 2323 véhicules ont été contrôlés sur 6 spots différents dont 78 étaient en infraction tandis qu'à Estinnes, 470 véhicules ont été contrôlés sur la N563 dont 33 ont été verbalisés par la zone de police Anderlues-Binche-Lermes qui a également effectué des contrôles sur Lobbe et Merbes-le-Château.

Nous n'avons pas réussi à nous procurer les chiffres de la zone de Mariemont.