Octobre rose : la "Bonneterie" à Binche, une boutique inclusive de prêt-à-porter

Infirmière de formation en pleine reconversion, Stéphanie Hublet est particulièrement sensible à la santé et au bien-être de ses clientes, même celles qui souffrent ou ont souffert d'un cancer du sein. Dans sa boutique de la rue Robiano à Binche, il n'y a pas de rayon consacré de manière spécifique à des sous-vêtements qui leur sont destinés. "Par contre, ils sont disséminés un peu partout dans la boutique, comme si c'étaient des sous-vêtements normaux", spécifie la gérante de la Bonneterie à Binche. "De cette manière, mes clientes cherchant des soutiens-gorge spéciaux peuvent se sentir comme des clientes normales, sans devoir aller les chercher dans des boutiques médicales spécialisées à côté des panes et des béquilles, avec tout le respect que je dois à ces magasins. Se sentir encore féminine malgré cette maladie relève d'une grande importance pour leur bien-être."

Les soutiens-gorge médicalisés se distinguent des normaux par l'absence d'armature et, pour des raisons de confort de dentelle à l'intérieur. Ils disposent également d'une poche destinée à contenir l'éventuelle prothèse. "Sinon, esthétiquement, il n'y a pas de différence entre un soutien médicalisé et un normal. Certaines clientes choisissent même des modèles médicalisés sans s'en rendre compte !"



Sur rendez-vous, Stéphanie propose même des séances avec une prothésiste. "Lorsqu'une dame entre chez une corsetière, une certaine relation de confiance s'installe. Les clientes se mettent à nu devant moi au sens propre comme au figuré car elles se confient à moi. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui souffrent d'un cancer du sein. Chez moi, elles peuvent se sentir en confiance en ayant l'impression de se trouver dans une boutique normale, comme une cliente normale et d'ainsi se sentir mieux dans leur peau."

Pour la campagne Octobre Rose et avec l'aide d'Emma Biondi, une photographe elle aussi en reconversion après une carrière médicale, d'une coiffeuse et d'une maquilleuse, Stéphanie Hublet a eu l'idée d'organiser une séance de shooting photo avec quelques unes de ses clientes. "Elles ont toutes été touchées par la maladie à un moment de leur vie ou le sont encore actuellement. L'une d'entre elle est en cours de traitement, une autre vient d'être opérée, une est actuellement en rémission et la dernière a déjà un certain vécu, une certaine expérience de la maladie. L'idée est de montrer aux femmes que l'on peut rester féminine malgré la maladie et d'insuffler de l'optimisme dans la tête de celles qui hésitent à se faire dépister par simple crainte de peut-être avoir quelque chose et de subir un traitement ou une opération."

©S.H.





Le dépistage régulier, c'est la première clé vers la guérison pour Stéphanie qui n'oublie pas son passé médical d'infirmière. "On sait que la mammographie n'est pas l'examen le plus agréable du monde mais il est nécessaire car certaines cellules cancéreuses ne sont pas décelables à la palpation, même par un médecin. il est donc nécessaire de le faire régulièrement !"