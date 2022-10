Le 16 octobre, c'est la journée mondiale du pain. C'est aussi la fin de la Fureur du Livre et l'anniversaire du Bibliobus qui a 60 ans cette année.

Du pain... et des livres à La Louvière le 16 octobre

Pour célébrer ce triple événement, la Ville de La Louvière et le réseau des bibliothèques provinciales de La Louvière organisent une grande journée festive le 16 octobre prochain autour à la fois du pain et des livres.

Une journée qui marquera le début du projet collectif "Du pain... les bibliothèques vous font l'intégral", mené à l'initiative de la Bibliothèque centrale du Hainaut, et qui mobilisera au cours des mois à venir de nombreuses bibliothèques hainuyères.

Ateliers, jeux, lectures, animations seront au programme jusqu'à la fin du mois de mai 2023..

Au programme le dimanche 16 octobre, dès 9h, le café et les viennoiseries seront offerts aux 50 premiers arrivants. De 9 à 18h, une brocante de livres sera organisée avec des milliers de livres pour petits et grands disponibles.

De 11 à 12h et de 13 à 14h30, des ateliers de boulangerie se tiendront animés par Circomédie. "Les participants auront l'occasion de pétrir leur propre pâte et d'emporter leur pain une heure plus tard', ont communiqué les organisateurs. L'inscription à ces ateliers est obligatoire au 064/312508.

A 15h30, la remise des prix aux lauréats du concours de nouvelles "Errance(s) en Hainaut" organisé par le Bibliobus pour célébrer son 60e anniversaire aura lieu avec lecture de passages des textes primés.

Toute la journée, signalons la présence d'un coin jeux et lectures destinés aux plus de trois ans.

Le foodtruck d'AperoCena sera en outre présent sur place à la salle Maurice Herlemont aux Arts et Métiers rue Paul Pastur à La Louvière pour sustenter les plus affamés.

Infos au 064/312508, 064/312225 et 064/312409