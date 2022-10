L'appel à projets du prochain budget participatif louviérois est lancé

Il est destiné à tout citoyen louviérois qui veut s'investir dans un projet à but non lucratif. "Il s'agit de mettre en avant la participation citoyenne", nous explique Noémie Nanni, échevine louviéroise de la Participation citoyenne. "Il est important de faire naître des projets destinés à faire vivre son quartier, son village. La Ville soutient ces citoyens dans leurs démarches qui visent à travailler non pas pour l'individuel mais pour le collectif, pour une communauté."

Parmi les projets retenus lors des deux précédentes éditions, citons, la brocante de Boussoit qui était destinée à faire revivre le village, les vergers conservatoires de Strépy ou de Maurage ou encore une balade balisée à Besonrieux.

La Ville vient donc de lancer l'appel à projets pour le budget participatif 2023. Un budget total de 25.000 euros sera alloué cette année.

Les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure doivent être âgées de 18 ans au minimum et les critères d'éligibilité sont au nombre de cinq. Le projet doit ainsi contribue à l'amélioration du cadre de vie, de l'environnement, à la dynamisation des quartiers, au renforcement de la cohésion sociale et/ou avoir une portée culturelle ; être réalisé sur le territoire communal en 2023 ; être accessible à un large public ; ne pas avoir de but lucratif et avoir un coût estimé à moins de 7500 euros.

Les projets peuvent être déposés jusqu'au 31 décembre 2022 après quoi une analyse de faisabilité sera effectuée avant que la population puisse voter pour ses projets favoris.