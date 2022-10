Les jeunes écaussinnois invités à découvrir les aspects de la vie locale à travers l’opération "Place aux enfants"

Le thème de cette année sera "un esprit sain dans un corps sain, on y a tous droit".

Les enfants de 8 à 12 ans d’Ecaussinnes vont avoir la possibilité de découvrir des métiers méconnus le 15 octobre prochain lors de l’opération "Place aux enfants". Organisé depuis de nombreuses années au sein de la commune, en collaboration avec la section Hainaut Culture-Tourisme de la Province de Hainaut, l’événement propose à des professionnels de toutes professions de faire découvrir leur métier aux plus jeunes.

"Le but de cette opération est de faire découvrir des aspects de la vie locale aux enfants de 8 à 12 ans en leur proposant de se rendre chez des hôtes d'un jour qui leur feront découvrir leur métier. Ils pourront, par exemple, se rendre chez un ébéniste qui leur fera découvrir le métier du bois. Ils pourront également participer à des ateliers de dessin", indique Julien Sluys, échevin à la commune d'Ecaussinnes. "Le thème de cette année est "un esprit sain dans un corps sain, on y a tous droit". Des nouveaux hôtes en rapport avec le thème seront ainsi de la partie. On retrouvera notamment un cabinet de réflexologie plantaire."

Cette journée assez ludique et pédagogique sera ouverte à tous sur inscription via un bulletin à compléter sur le site de la commune avant le 13 octobre. Par souci de facilité, les flyers explicatifs ont été distribués dans les écoles de l'entité mais tout un chacun peut décider d’inscrire son enfant.

Ecaussinnes ne sera pas la seule commune à participer à l'événement puisque l'opération s'étend partout en Wallonie et à Bruxelles sous base volontaire. Ce rendez-vous annuel attirait des centaines de personnes avant que le covid ne vienne s'en mêler. "L'année dernière, 25-30 enfants s'étaient inscrits soit moins que les années précédentes. Nous espérons qu'après cette première édition de relance, les candidats se feront de plus en plus nombreux", conclut Julien Sluys.