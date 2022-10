Boucle du Hainaut : aucune nouvelle réunion prévue entre les bourgmestres concernés

Le projet de Boucle du Hainaut fait encore parler de lui au parlement wallon. Le député Jean-Luc Crucke a en effet voulu en savoir plus sur la piste de l’enfouissement des lignes à haute tension et sur une éventuelle rencontre des bourgmestres concernés par le projet. Du côté du projet similaire en Flandre, le projet Ventilus, une réunion a eu lieu, de quoi se demander s’il serait également judicieux de le faire en Wallonie.

Bien que les projets soient similaires, les démarches entreprises par les deux régions ne le sont pas. "La Flandre a désigné un intendant, en la personne de M. Gert Vloebergh, qui a remis son rapport en mai dernier. De mon côté, j'ai sollicité deux études, non prévues par la procédure, auprès d'experts internationaux. Les conclusions des deux études ont été mises en ligne par mes soins", répond le ministre Borsus.

La première expertise a été réalisée par M. Dai, et son étude a été déposée en janvier 2021. La seconde était à la fois une contre-expertise du dossier de base et de la première étude menée par M. Dai et une analyse approfondie du dossier via toute une série de simulations du réseau. Mme Bekolo a également réalisé un travail qui va au-delà de ce qui était demandé en Flandre à l’intendant et à son équipe.

"Je rappelle, par ailleurs, que la seconde expertise réalisée a fait l'objet de séances de restitution auprès des représentants des communes et des mandataires locaux ainsi que des associations, des représentants des riverains et du monde agricole. Une séance de restitution supplémentaire a également été organisée devant la Commission de l'aménagement du territoire du Parlement wallon. Enfin, comme je m'y étais engagé lors de la séance de Commission du 14 juin dernier, j'ai demandé à Elia d'apporter la démonstration que le projet présenté dans le cadre du dossier introduit début 2021 reste encore le plus pertinent et adéquat pour répondre aux différents enjeux liés à la transformation profonde du secteur énergétique", poursuit le ministre avant de conclure.

"Le Gouvernement flamand est donc en train de réaliser ce qui a été fait par mes services durant l'année 2021, en permettant un nouveau regard d'experts sur le travail déjà réalisé par l'intendant. Dès lors, il n'y pas, à l'heure actuelle, de nouvelle rencontre prévue avec les bourgmestres impactés par le projet de la "Boucle du Hainaut" à ce stade de la procédure", conclut Willy Borsus.