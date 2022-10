Accueil Régions Centre Ecaussinnes : Amour et... euthanasie, le deuxième roman Olivier Henskens allie les extrêmes Après un premier roman sorti juste avant la pandémie, l'Ecaussinnois Olivier Henskens présentera son nouveau livre ce week-end au salon du livre de Wallonie à Mons. Thomas Donfut ©D.R.

Le Faiseur de Mort, c'est un roman qui allie deux thème a priori opposé, l'amour et... l'euthanasie, mais qui se rejoignent via l'histoire d'un juge français qui a deux passion : le respect de la loi et sa femme, l'amour de sa vie. "Au cours de son cheminement, ce juge va être confronté à un cas de conscience entre...