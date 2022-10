Feluy: les militants climatiques occupent toujours le site de TotalEnergies

Les militants de la coalition citoyenne Code Rouge poursuivent leur action de blocage des sites de TotalEnergies à Feluy (province de Hainaut) et à Wandre (province de Liège) dimanche matin. Les activités du groupe ne sont toutefois pas perturbées car l'action avait été anticipée.

Des centaines d'activistes bloquent les accès des entreprises du géant de l'énergie depuis samedi matin afin de paralyser ses activités. Cette "action massive de désobéissance civile" a pour objectif d'exiger la sortie des énergies fossiles et de pointer du doigt la responsabilité de l'industrie dans la crise climatique et sociale. Les militants ont passé la nuit sur les sites et aucun incident n'a été signalé.

L'action devrait prendre fin plus tard dans la journée. TotalEnergies indique que ses activités ne sont cependant pas perturbées et qu'il n'enregistre pas de problèmes de disponibilité de ses produits. "L'action était annoncée et nous avons donc anticipé les services à nos clients", explique un porte-parole du groupe. "La manifestation est bien encadrée par les forces de l'ordre, il n'y a pas eu de tentative d'intrusion dans nos installations."

Le groupe ajoute respecter le droit de manifester mais rappelle qu'il existe des règles de sécurité à respecter sur ses sites, notamment en raison des produits qui y circulent. Face aux arguments des militants, il souligne "miser massivement sur la transition énergétique", avec des investissements de quatre milliards d'euros cette année dans les capacités de production d'énergie renouvelable.

Une manifestation de soutien à l'action de la coalition citoyenne Code Rouge aura par ailleurs lieu ce dimanche à 14h30 à Écaussinnes, en province de Hainaut. Une vingtaine d'organisations, syndicats et ONG formeront un cortège entre la gare et la Grand-Place