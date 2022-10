Manage : sa place handicapé régulièrement squattée par un voisin, Claude est à bout

Handicapé lourd, avec de graves problèmes cardiaques, Claude Meysman dispose depuis janvier dernier d'une place handicapé dans la rue Rondeau à La Hestre. Problème : un voisin, également handicapé, est régulièrement stationné à « sa » place. "C'est particulièrement embêtant pour moi car il m'arrive souvent de devoir me garer loin de chez moi, parfois même dans une autre rue", nous explique le Manageois de 67 ans. "Or, les médecins ont été clairs avec moi. Je ne peux pas marcher plus d'une dizaine de mètres sans utiliser une chaise électrique. Faire trop d'efforts pourrait raccourcir mon espérance de vie."

Installé à Manage depuis un an et demi, Claude ne comprend pas non plus pour quelle raison la place handicapé qui lui a été accordée ne se trouve pas plus près de son domicile. "Elle a été placée deux maisons plus loin, soit à proximité du domicile de l'autre personne handicapée qui ne peut pas en bénéficier car il n'a pas assez de points (l'obtention d'une place handicapé se base sur plusieurs critères et il faut au minimum 12 points pour en bénéficier, ndlr). Avec lui, l'entente n'est pas vraiment cordiale et il n'y a aucune possibilité de dialogue. J'ai déjà fait intervenir la police qui m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire car rien n'empêche une personne qui a le logo bleu de se garer sur une telle place, ce même si au départ elle ne lui a pas été allouée. Ce qui serait l'idéal, ce serait d'allonger de six mètres cette place comme ça tout le monde serait content. Ou, encore mieux, qu'on puisse mettre mon numéro de plaque sur cette place car c'est à moi qu'elle a été allouée et pas à quelqu'un d'autre !"

Contacté, Bruno Pozzoni, bourgmestre de Manage et en charge de la Mobilité, nous a expliqué avoir rencontré directement Claude Meysman. "Je comprends très bien sa situation mais comme je lui ai expliqué, il n'est malheureusement pas interdit à toute personne disposant d'une carte handicapé de se garer sur n'importe quel emplacement ad hoc et ce même, dans le cas qui nous occupe, si cette place ne lui a pas été allouée. Après avoir pris mes renseignements, il est également illégal de privatiser cette place avec le numéro de plaque du requérant par exemple. Quant à l'installation de la place non pas juste devant chez lui mais à quelques mètres, il y avait des travaux dans la rue au moment de l'installation et les policiers qui ont supervisé l'opération me disent que c'est avec l'accord de Monsieur que la place a été placée à cet endroit…"