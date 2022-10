Le CPAS binchois face à une augmentation importante des demandes d'aide : "100.000 euros d'aide alimentaire en plus en 2022"

Depuis quelques mois, les demandes d'aide dans les différents CPAS de Belgique affluent. "C'est particulièrement le cas depuis que les médias incitent les personnes qui se retrouvent en grande difficulté de venir chercher de l'aide dans les CPAS, notamment du point de vue énergétique", nous confirme Jean-Luc Fayt, président du CPAS de Binche. "Les gens viennent nous voir car ils ne parviennent plus à payer leurs factures de gaz, d'électricité ni à remplir leurs cuves à mazout. C'est le cas en tout temps, crise énergétique ou pas et nous disposons d'un fonds énergie pour parer à ces demandes. Mais, pour 2022 alors qu'on n'est encore qu'en octobre, on a déjà octroyé la même somme que pour toute l'année 2021. Si jamais on devait arriver au bout de nos ressources via ce fond, il y aura toujours des solutions sur fonds propres mais nos réserves ne sont pas inépuisables..."

Lorsque quelqu'un vient quérir de l'aide au CPAS, une enquête sociale est lancée de façon à vérifier la situation des demandeurs afin d'éviter les abus.

Si les demandes d'aides énergétiques ont bel et bien augmenté, c'est aussi et surtout le cas des aides alimentaires. "Une fois le fonds d'énergie vide, nous pouvons toujours aider les personnes qui en ont besoin du point de vue alimentaire. Mais là aussi, sans aller jusqu'à dire qu'on est dans le rouge, la situation se complique car en 2022, on a déjà distribué plus de 100.000 euros de tickets alimentaires en plus par rapport à l'année passée. Les bénéficiaires de ces tickets peuvent ainsi se rendre dans notre épicerie sociale et soit bénéficier d'une réduction de 30% sur le prix des marchandises soit de la gratuité jusqu'à un certain montant."

Mais depuis plusieurs mois, les personnes bénéficiant du revenu d'intégration sociale du CPAS ne sont plus les seules personnes à pousser les portes des bureaux du CPAS. "De plus en plus de personnes émargeant à la classe moyenne, qui perçoivent un salaire d'employé ou d'indépendant font appel à nous. Il y a aussi des personnes qui sont juste au-dessus des limites pour pouvoir bénéficier du R.I.S. ou des personnes qui font face à des problèmes de gestion de leur argent."

En deux ans, entre 2019 et 2021, probablement des suites du covid, l'aide sociale est passée à Binche d'un budget de 8,5 à 10 millions d'euros. "Et c'est le même cas de figure dans la plupart des CPAS de Wallonie..."