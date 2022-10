Crise de l’énergie : les communes de la région du Centre prennent une décision commune radicale

La crise de l’énergie fait encore parler d’elle ce mardi. Ce midi, les bourgmestres de la Communauté Urbaine du Centre (CUC) se sont en effet réunis afin de discuter de l’actualité de la région. L’un des sujets du jour : prendre une décision commune concernant l’éclairage public en région du Centre en cette période de crise énergétique.

Suite à la proposition d’ORES d’éteindre, sur le territoire wallon, l’éclairage public entre minuit et cinq heures du matin, les bourgmestres ont rencontré le directeur du gestionnaire du réseau d’électricité, Philippe Floren. Cette rencontre a permis d’aborder les différentes pistes d’actions et de solutions possibles.

Les échanges ont porté sur plusieurs aspects dont, notamment, les contraintes techniques liées à une telle coupure, les économies réelles qu’elle pourrait engendrer, ainsi que les aspects liés à la sécurité. Les bourgmestres du Centre se sont donc accordés sur l’extinction de l’éclairage public sur leur territoire de minuit à cinq heures du matin, pour la période du 1er novembre au 31 mars.

Cette décision permettra de contrer la hausse du prix de l’énergie et donnera aux communes la possibilité de réaliser des économies substantielles, de près de 1,5 million d’euros, sur leurs budgets. Des aménagements ponctuels pourront être réalisés à la demande des bourgmestres, par exemple, lors des activités folkloriques. Les Villes et communes de la région du Centre s’associent donc pour limiter l’impact économique de l’augmentation des prix de l’énergie sur les budgets communaux et, à terme, sur le portefeuille des citoyens.