Funérailles de Franco Dragone à La Louvière : "Il mériterait qu'on donne son nom à la place Communale !" (Vidéo)

Dans la foule, l'émotion était à son comble surtout pour ceux qui ont travaillé avec lui. Parmi ces derniers, Katia, Sylvie et Nathalie. "Il très important pour nous d'être là aujourd'hui car il nous a appris à découvrir et exploiter nos talents, à nous découvrir, à nous faire grandir", expliquent en chœur celles qui font partie de l'orchestre lunaire créé en 2009 à l'occasion d'une édition de Décrocher la lune. "C'était quelqu'un de formidable. Il parvenait à tirer le meilleur des gens même s'ils étaient amateurs. C'était vraiment quelqu'un de bien. La Louvière, c'est petit mais il l'a fait grandir. Il a vraiment marqué l'histoire de la ville en la faisant rayonner et il a touché plusieurs générations avec ses spectacles."

Chorégraphe et collaborateur de Franco Dragone depuis le début de Décrocher la lune, Francis Pedros voulait marquer son soutien à celui qui aura marqué l'histoire de la Cité des Loups. "On se connaissait bien et on a longtemps collaboré ensemble notamment pour les premiers Décrocher la lune mais aussi avec Luc Petit et il était très important pour moi d'être présent ici pour lui rendre hommage", explique le directeur, avec son épouse, de l'école de danse L'espace Danse Lasauvageux-Pedros. "Lors des premières éditions, on avait 400 danseurs sur scène ce qui était assez impressionnant. Franco Dragone a marqué l'histoire de La Louvière, c'était un personnage extraordinaire et il mériterait qu'on donne son nom à la place communale. C'était un véritable génie qui pourtant n'avait pas pris la grosse tête."

Monique quant à elle est venue de… Waterloo pour rendre un dernier hommage au metteur en scène. "Au-delà de La Louvière, il a marqué les esprits et a vraiment réussi à mettre la région du Centre mais aussi la Belgique sur la carte du monde. Faire venir Céline Dion à La Louvière, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire !"

Pareil pour Wanada, une Louviéroise qui a suivi toute la carrière de Franco Dragone. "C'était un grand homme, un gentil qui est connu partout. C'est vraiment une grande perte pour La Louvière…"

Marie-Louise a quant à elle participé à la première édition de Décrocher la lune. "L'émotion est très forte, on le connaît tous un peu même si on ne le connaît pas personnellement. Il fait partie de l'histoire de La Louvière et a développé le théâtre action. Je l'ai connu via de petits spectacles qu'il faisait dans les bistrots. Ensuite, sa carrière s'est envolée et il a fait rayonner la ville de La Louvière à travers le monde. Il aimait bien mettre à l'honneur les gens et c'est ce qui faisait sa force."

Après une cérémonie protocolaire, l'inhumation de Franco Dragone aura lieu à La Hestre dans l'intimité familiale.