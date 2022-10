Projet Matexi à Hennuyères : 100 personnes présentes à la réunion préalable

Un nouveau projet immobilier avait fait parler de lui à Hennuyères où la société Matexi avait rentré un projet de construction de 110 à 120 logements sous forme de maisons deux et trois façades. Le terrain choisi se situe à la rue du Grand Péril, entre le Clos du Ry à Jeannette, le Champ de l’Epine et le Clos du Géruez à Hennuyères. Les citoyens avaient l’occasion d’en savoir plus sur ce projet le 5 octobre dernier.

"Le rendez-vous fixé au 5 octobre était une réunion préalable pour en dire davantage sur le projet aux citoyens", indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Nous sommes encore au stade de l'étude d'incidence, aucun permis n'a donc été déposé pour le moment. Une centaine de personnes se sont rendues à cette réunion pour en savoir plus sur le projet."

Pour ceux n’ayant pas eu l’occasion de se rendre à cette présentation de projet, un PowerPoint se trouve sur le site de la Ville de Braine-le-Comte et contient toutes les informations pratiques.

L'échevin de l'Urbanisme, Léandre Huart, s'était déjà confié sur les plans de Matexi et sur la nécessité de voir les citoyens se mobiliser pour en savoir plus sur ce projet. "Le terrain appartient à un particulier qui souhaite le vendre depuis de nombreuses années", indique-t-il. "En 2015, un autre promoteur avait également un projet pour ce terrain mais qui n'a finalement pas abouti pour des raisons qui nous sont inconnues."

Sept ans plus tard, un second projet est donc envisagé sur le terrain mais le chemin sera encore long avant de voir les premières pelleteuses fouler le terrain. "Les réunions préalables sont obligatoires lorsque le projet concerne un terrain de plus de deux hectares. Celui-ci en fait six. Les riverains ont donc eu l'occasion de poser toutes leurs questions et émettre leurs réclamations au cours de cette réunion. Si le projet ne tombe pas à l'eau, une demande de permis pourra être faite. Elle devra alors reprendre les différentes remarques des citoyens et y apporter une réponse. Si aucune réponse n'est apportée, le promoteur devra alors justifier cette décision. Tout cela ne devrait pas intervenir avant un an à mon avis", conclut l'échevin.