Arrêt de travail à Hygea Manage : "le mouvement de grève pourrait perdurer jusqu'à lundi"

Ce mercredi matin, le site d'Hygea à Manage s'est mis à l'arrêt et les collectes de plusieurs communes de la région du Centre (Morlanwelz, La Louvière, Estinnes, Le Roeulx) n'ont pas pu être effectuées. Le contexte entre travailleurs et direction est bouillant et le mouvement pourrait se prolonger jusqu'à lundi.

Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre le personnel du site Hygea de Manage et la direction. En cause, de nombreux problèmes en interne qui sont venus se greffer à des demandes non assouvies de la part des syndicats. "Les relations entre le personnel et la direction vont tellement mal qu'un processus d'écoute a dû être lancé", nous explique Jean-Marie Ogier, Président de la CGSP Mons-Borinage et délégué principal pour Hygea. "Le rapport rendu suite à ce processus d'écoute demande notamment des aménagements de tournées que la direction essaye de mettre en place mais sans véritable succès jusqu'à présent. A cela se sont rajoutées des revendications syndicales en mai dernier, dues à la crise en cours, qui concernaient l'augmentation des chèques-repas et des frais de déplacement."

La semaine dernière, sans nouvelle de leurs revendications ni d'un nouveau plan d'aménagement des tournée, les ouvriers ont initié un mouvement de grève sauvage la semaine dernière. "La CGSP n'a pas suivi ni cautionné ce mouvement de grève car nous estimons que la procédure doit être suivie. Cela dit, la direction n'a pas du tout apprécié cette action et a évoqué des licenciement et des fermetures de site, ce que nous ne pouvons pas accepter. Un préavis qui courait jusqu'à ce jeudi a alors été déposé et il a été enclenché ce mercredi suite au refus du directeur de rencontrer les différentes délégations. Il se pourrait donc que le mouvement de grève se prolonge jusqu'à lundi."

Des revendications justifiées

Ces derniers jours, les syndicats ont eu des contacts avec le directeur Jacques De Moortel. C'est suite à ces contacts que les ouvriers du site de Manage ont décidé de ne pas travailler ce mercredi. "Demain matin, les différents délégués vont expliquer aux travailleurs la situation et ce sera à eux de prendre la décision de continuer la grève ou pas", nous confirme Stéphane Rybczak, Secrétaire délégué adjoint à la CGSP qui suit au plus près les négociations. "Leurs revendications sont une meilleure structure hiérarchique ainsi qu'une augmentation, vu la situation actuelle, du montant de leurs chèques-repas et des frais de déplacement."

Si le mouvement de grève était confirmé, les collectes qui étaient prévues d'ici lundi risquent fortement d'être impactées. Elles pourraient l'être à la fois sur le site de Manage et sur celui de Cuesmes. "Nous ferons cela dit tout pour que le citoyen soit le moins impacté possible par la décision qui sera prise mais il ne faut pas oublier que le salaire de ces travailleurs est au plus bas donc il semble que ces revendications soient justifiées", conclut Stéphane Rybczak.