Le "Prix Nobelge", Pierre Mathues, en spectacle à Chapelle-lez-Herlaimont en novembre

L’humour sera au rendez-vous à Chapelle-lez-Herlaimont le 10 novembre prochain à l’occasion du spectacle de Pierre Mathues, prix "Nobelge". En 70 minutes, il expliquera sûrement d'où vient le mot "Chapelle".

"Ce village habité par des grands Tchats, n'est pas à confondre avec le village "Léglise", je l'ajouterais bien dans mon dictionnaire", assure-t-il. Car Pierre Mathues aime tellement les dictionnaires qu'il a eu l'envie d'écrire le sien. "J'y ai forcé l'entrée du Chokotoff. Pour cette audace, j'ai reçu le Prix Nobelge (prix auto-attribué)".

Pierre Mathues propose un spectacle d'humour joyeux, drôle et (un peu) fêlé qu'il a créé à Carnières, avec l'aide de la Province de Hainaut et des Tournées Art et Vie. "La langue française à l'aise? Oui c'est possible", affirme le comédien. Ancien professeur de français, il est connu dans la région du Centre pour ses spectacles sur l'école, la Belgique et aussi ses capsules sur les télévisions de proximité. Avec les Insolents, il a animé des "Vendredis insolents" endiablés à Chapelle-lez-Herlaimont où l'actualité du moment était croquée sous la forme d'un cabaret d'actualités humoristique.

"A l'ère des "du coup", "voilà, voilà", des messages en 80 caractères sur Snapchat, j'ai eu envie de partager mon amour pour les jolis mots, mon concours du plus beau mot, mes statistiques amusantes", explique-t-il. Dans son spectacle, il y a aussi des anagrammes et des apocopes, un jeu "cadavre exquis" avec la création de nouveaux proverbes surréalistes, quelques figures de style (janotisme, oxymore, etc).

Un spectacle d'humour joyeux, entre mots savants, loufoques et incongrus. Un abécédaire drôle et (un peu) fêlé. A découvrir en famille, en scolaire, dès 13 ans. Le rendez-vous est donné au centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont le 10 novembre prochain à 20h. Des préventes sont disponibles au prix de 7 euros. Il faudra compter 9 euros pour un achat sur place. Les réservations se font par téléphone au 064/43.12.57 ou par mail à l'adresse : secretariat.cch@7160.be.