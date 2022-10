Les nouveaux radars de la Haute Senne installés mais pas actifs : "il y a des problèmes de connexion et de signalisation"

Les automobilistes vont devoir lever le pied dans les prochaines semaines. Les cinq nouveaux radars répressifs ont en effet déjà été installés. Que les automobilistes se rassurent, ils ne sont pas encore mis en service. Des problèmes de connexion et de signalisation surviennent encore et devraient être réglés dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, ces nouveaux radars répressifs arrivent avec un peu d’avance puisque la zone de police et les bourgmestres concernés ne s’attendaient pas à les voir avant 2023.

Les différents radars se trouvent dans des zones accidentogènes en entrée de ville de Braine-le-Comte, Soignies, Le Roeulx et Ecaussinnes. Six boitiers sont au total installés. Un radar tournait d’un boîtier à l’autre jusqu’à maintenant. Ils sont désormais tous équipés mais attendent encore leur activation.

"L'ensemble des radars ont été installés mais ne sont pas encore actifs", indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Quelques petits problèmes de connexion et de signalisation surviennent encore empêchant leur mise en activation pour le moment. Les services se penchent dessus pour régler tout cela au plus vite."

Les conducteurs vont donc devoir s’habituer à lever le pied dans plusieurs secteurs. Les radars sont positionnés sur la N6 à Braine-le-Comte à hauteur de la rue du Poseur et de la rue d’Ecaussinnes. D’autres se trouvent se trouvent sur l’entité de Soignies sur les chaussées d’Enghien et de Bruxelles. Les communes du Roeulx et d’Ecaussinnes en comptent quant à elles un chacun, respectivement situés à la rue d’Houdeng et sur la N533.

Pour rappel, deux autres radars étaient déjà présents sur la zone de la Haute Senne. L’un se trouve à la rue du Grand Péril à Hennuyères et le second à l’Intermarché de Soignies. Une fois tous actifs, les différentes zones accidentogènes de la zone de la Haute Senne seront sous surveillance radar afin d’éviter les accidents. Ils flasheront 24h/24 et 7jours/7 dans ces différentes zones 50 en entrée d’agglomération.