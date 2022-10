Plus de parkings et une circulation fluidifiée devraient être mis en place pour le prochain Ronquières Festival

Il faudra encore se montrer patient avant de retrouver la saison des festivals. En coulisse par contre, les organisateurs ainsi que les services techniques, la police, les bourgmestres et bien d’autres sont déjà sur le pont pour accueillir au mieux les futurs festivaliers de l’édition 2023. Une réunion entre les bourgmestres de Braine-le-Comte, Ecaussinnes et Seneffe s’est d’ailleurs tenue cette semaine. La volonté de ces derniers est de créer un plan de mobilité bien plus vaste.

"L'organisation du Ronquières Festival reprend systématiquement dès la fin de l'édition précédente. Nous avons déjà eu une grosse réunion de débriefing avec notamment les membres de la cellule mobilité. Une réunion technique entre experts s'est également tenue pour faire le point sur la mobilité", indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Une autre réunion mobilité a eu lieu avec les bourgmestres de Seneffe et Ecaussinnes, Bénédicte Poll et Xavier Dupont, pour définir un plan beaucoup plus large."

Le plan beaucoup plus large imaginé par les bourgmestres devrait permettre d'accueillir davantage de festivaliers, le tout dans de meilleures conditions. "Nous avons travaillé notamment sur la signalisation. Des démarches auprès de Waze ont également été entreprises afin d'indiquer l'itinéraire du festival et non pas des itinéraires bis qui causeraient plus de problèmes de circulation qu'autre chose", poursuit Maxime Daye. "Des nouveaux parking devraient également créer. Les échanges étaient très constructifs. Le plan de circulation concernera principalement les communes de Braine-le-Comte et de Seneffe même si celle d'Ecaussinnes aura également un rôle à jouer."

Les réunions se poursuivront encore en début d’année 2023. L’enjeu est notamment de prévenir les agriculteurs de l’utilisation ou non de leurs terres pour en faire des parkings afin que ces derniers puissent savoir quelle culture planter.

Du côté d'Ecaussinnes, le bourgmestre Xavier Dupont est ravi d'avoir pu échanger constructivement afin d'organiser au mieux la circulation lors du festival. "La réunion s'est bien passée. Les organisateurs ont fait des propositions constructives en vue de dégager la mobilité et d'avoir une gestion plus répartie géographiquement des parkings et on a pu examiner les flux de sortie des festivaliers donc jusqu'à présent tout se passe bien. Les propositions peuvent tenir la route. Il nous reste encore à travailler sur quelques voiries de dégagement et sur la circulation à quelques carrefours mais globalement tout semble tenir la route pour ne plus connaître les problèmes de l'édition précédente. Je suis satisfait pour le moment", conclut Xavier Dupont.