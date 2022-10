Accueil Régions Centre Binche : l'ambulance de Bryan Laute volée en pleine nuit puis retrouvée à La Louvière Histoire incroyable qui est arrivée à Bryan Laute, un Binchois ambulancier indépendant qui s'est fait voler son principal outil de travail, à savoir son ambulance, en pleine nuit. Th.D. ©FACEBOOK

Les faits se sont produits durant la nuit de mardi à mercredi au domicile de Bryan Laute, un ambulancier indépendant bien connu dans la région. "Au moins une personne s'est introduite chez moi et a emporté les clés de l'ambulance en plus d'autres objets de valeur et d 'argent liquide", s'explique le...