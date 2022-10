Houdeng : le pont de l'échangeur de Garocentre bientôt fermé à la circulation

Dès le lundi 7 novembre, dans le cadre de sa réhabilitation, le pont de l’échangeur n°20 « Houdeng-Goegnies » surplombant l’autoroute E42/A15 sera fermé et ce jusqu'à la mi-décembre.

En travaux depuis 2021 et jusqu'ici en circulation alternée et régulée par un feu rouge, le pont de l'échangeur de Garocentre, à Houdeng-Goegnies sera fermé à la circulation dès le lundi 7 novembre et ce pour une durée minimale d'un mois.

"Il ne sera donc plus possible d’emprunter le Chemin de Familleureux, à hauteur du pont" a communiqué la Sofico en charge des travaux. "

Cette fermeture permettra de réaliser les travaux portant sur les appuis de l’ouvrage (en face inférieure). Elle sera également mise à profit pour réhabiliter les trottoirs.

"

Ces travaux provoqueront indéniablement des soucis de circulation sur cet axe très fréquenté qui lie Houdeng à Besonrieux et qui, surtout, sert le zoning de Garocentre et ce même si aucun impact ne sera à signaler sur l'autoroute en elle-même.

Il sera toujours possible de monter ou de quitter l’autoroute depuis cet échangeur mais le pont ne sera plus traversable.

De la mi-décembre jusqu'au printemps 2023, la circulation sur le pont sera à nouveau régulée par des feux de signalisation. "Au printemps prochain, au retour de conditions météorologiques adéquates, il sera à nouveau nécessaire de couper la circulation sur l'ouvrage pendant deux semaines afin de remplacer son joint de dilatation. La fin du chantier est donc prévue au printemps 2023."

Ces travaux consistaient initialement à réparer une partie d’un joint de dilatation ainsi que des éclats de béton en face inférieure de l’ouvrage. Suite à un examen mené en vue de ces travaux, les équipes ont constaté des dégradations plus conséquentes. Des auscultations complémentaires et approfondies ont été effectuées. Il est finalement nécessaire de réaliser le remplacement complet du joint de dilatation, le remplacement du système anti-soulèvement en béton et de certains appuis, ce qui a rallongé les délais de fin du chantier.