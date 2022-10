Hygea : la grève continue à Manage et commence à Cuesmes, les collectes fortement perturbées

Nous vous l'annoncions ce mercredi, la décision de reprendre le travail sur le site d'Hygea Manage devait tomber ce matin suite à la concertation avec les travailleurs. La décision est tombée ce jeudi matin. Le travail ne reprendra pas. Pire, la grève s'est étendue au site de Cuesmes, dans l'entité montoise. "On ne sait pas encore jusque quand ce mouvement de grève continuera", nous a signifié Jean-Marie Ogier, président de la CGSP Mons-Borinage et délégué principal pour Hygea. Les revendications des travailleurs sont une meilleure structure hiérarchique à mettre en place ainsi que l'augmentation des chèques-repas et des frais de déplacement.

La semaine passée, un mouvement de grève sans préavis a mis le feu au poudre entre la direction d'Hygea et les travailleurs mais les tensions existent déjà depuis plusieurs mois.

De son côté, Hygéa regrette ces mouvements de grèves spontanés. "Bien que nous regrettions absolument le déclenchement de cette grève en contradiction avec les règles de concertation que nous nous sommes mutuellement engagés à respecter, nous avons accueilli avec compréhension les revendications exprimées", a communiqué l'intercommunale. "C'est la raison pour laquelle nous avons commencé des négociations avec la délégation syndicale, selon un calendrier fixé précisément en vue d'aboutir rapidement à un protocole d'accord qui nous permettra également de démarrer dans les meilleures conditions le nouveau schéma de collecte à Mons le 7 novembre prochain."

Ce mercredi matin, les travailleurs du site de Manage ont décidé un arrêt de travail qui s'est prolongé ce jeudi et qui s'est même étendu au centre de collecte de Cuesmes. "Dans ce contexte nous ne comprenons pas et nous déplorons la décision des travailleurs de la collecte de Manage d'arrêter à nouveau le travail ce mercredi matin après que leurs délégués les ont informés de l'état d'avancement de nos discussions. Cette grève, de nouveau, va considérablement perturber les collectes dans la région du Centre et altérer la crédibilité d'HYGEA aux yeux de nos usagers et de nos communes."

La direction d'Hygea se dit pourtant ouverte à la négociation. "Autant nous sommes prêts à négocier et à étudier dans un cadre de concertation respecté quel effort HYGEA peut faire dans un contexte financier difficile pour réduire l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat des travailleurs, autant nous regrettons vivement de nous retrouver dans une situation conflictuelle préalable à une négociation."

Suite au mouvement de grève décidé à Cuesmes, les collectes qui devaient donc se dérouler ce jeudi à Frameries, Quévy et Colfontaine n'auront donc pas lieu.

Par contre, Hygea a confirmé que la tournée de Soignies centre-ville a bien été effectuée.