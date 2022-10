La Catmobile de Gaia se déplacera à Braine-le-Comte pour sensibiliser les citoyens sur la stérilisation des chats

Le bien-être animal fait partie des priorités de l’échevine de Braine-le-Comte, Ludivine Papleux. Alors que de nombreuses initiatives et actions sont annuellement mises en place sur l’entité afin de promouvoir le bien-être des animaux, une initiative va prochainement faire son retour en collaboration avec GAIA. Elle porte sur la stérilisation des chats domestiques et errants.

"Encore de trop nombreux chats domestiques et errants ne sont pas stérilisés. Pourtant, cela reste une obligation dans le Code wallon du Bien-être animal. C'est pourquoi, dans le cadre de cette obligation, mais aussi pour le bien-être de ces animaux, la Cellule Bien-être animal œuvre à une série d'actions notamment par la stérilisation des chats errants via "Les Amis des Animaux" mais aussi par des actions d'information et de sensibilisation", indique Ludivine Papleux, échevine du Bien-Être animal à Braine-le-Comte. "Qui dit non-stérilisation dit abondance de chats dont il n'est pas toujours possible de s'occuper et qui finissent donc abandonnés ou tués."

Après un échange de mails, l'échevine du Bien-être animal et l'asbl GAIA sont parvenus à trouver un terrain d'entente pour la mise en place d'une nouvelle action pour promouvoir la stérilisation des chats. "GAIA viendra avec sa Catmobile (camionnette en forme de chat) sur le marché hebdomadaire sur la Grand Place durant la matinée du 20 octobre prochain afin de sensibiliser les citoyens venant sur le marché sur la stérilisation des chats. Cette action a déjà eu lieu l'année dernière et a remporté un franc succès", conclut l'échevine.

L’après-midi, après le marché hebdomadaire, la Catmobile sillonnera les rues de Braine-le-Comte afin de sensibiliser encore davantage les citoyens de l’entité.